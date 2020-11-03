中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看

中美博弈白熱化，「中美脫鉤論」甚囂塵上。對於中美脫鉤會否成為美國長期不變甚或永久政策，還是明年或未來可能會改變，美國國務卿蓬佩奧的顧問余茂春認為，脫鉤正發生，「完全是中國的錯」，而這會否有變，取決於中國。

中方曾多次批評「中美脫鉤論」，斥鼓吹冷戰和零和博弈思維，促美國一些政客理性正確看待和處理中美關係。而在上周中共中央新聞發布會上，中財辦常務副主任韓文秀表示，中美作為全球最大兩個經濟體，兩國經濟聯繫是由雙方經濟結構互補性和全球經濟開放性所決定，徹底脫鉤根本不現實，對於中美兩國、整個世界來說也沒有好處。

在美國大選前，作為蓬佩奧的首席中國政策和規劃顧問，余茂春周一（2日）接受美國之音專訪，談到中美關係、新疆、香港及台灣等議題。

脫鉤正發生 「完全是中國的錯」

▲ 余茂春

余茂春表示，脫鉤從來不是美國所申明的政策，但脫鉤正在發生，認為「這完全是中國的錯」。他解釋，中國的行為方式令健康的雙邊關係不可能繼續下去，而特朗普政府正對現實做出回應，而不是人為地炒作緊張關係。他引述蓬佩奧反覆說過，不能再忽視以中美為代表的兩種治理模式在政治和意識形態上的差異。

他說，美國採取一種新的方法來處理這種關係，不僅是管控它，還改變話語方式，變成對等和以目標為導向的方法。但中國拒絕以非常積極和建設性的方式回應，這是存在緊張關係的基本原因。

對於脫鉤會否成為雙邊關係的永久特徵的問題，余茂春希望不是，但關鍵在於中國如何回應美國「有分寸的方式」，強調這一切都取決於中國，「球在中國這一邊」。

他說，中國不能指望美國在中國關押新疆維吾爾人問題上，什麼都不說，亦不應指望美國在貿易失衡問題上什麼也不做，中國應知道，如果有間諜竊取美國的產業和國防秘密，美國將採取適當的行動。

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至於美國還會採取什麼行動，余茂春稱美國已指定一些中國實體為外國使團，並會繼續這麼做，批評中國政府控制的代理人和組織猖獗；美國司法部、聯邦調查局、國土安全部等亦會聯合行動，保護美國的民主及人民。

他又稱，而香港問題上，由於中國未能信守國際承諾，「華盛頓和北京之間的互信已經嚴重受損」，導致美國重新評估一國兩制的總體有效性。對於台海局勢，他稱任何單方面使用武力的行為，美國都將以行動回應，而回應將是堅決的。此外，他提到將中國在新疆的行為定性為種族滅絕是值得考慮，很快會看到美國的立場。

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責任編輯：林佩怡

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