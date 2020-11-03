  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (二) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

出境滑雪遊停擺 東北冰雪項目預定量按年翻倍

經濟脈搏 14:40 2020/11/03

分享：

往年此時正是去北海道、歐洲滑雪的熱門時節，但國外防疫形勢未見樂觀，內地民眾出境遊停擺。此種情況下，東北滑雪則非常火爆，不少消費者10月份就開始咨詢，訂單也越來越多，目前看要比往年翻倍。

出境遊停擺 冰雪愛好者赴東北

據內媒，「雙十一」促銷活動提前登場，阿里巴巴旗下在線旅游平台「飛豬」上的產品被火爆搶購。

飛豬數據顯示，截至目前，平台上「雙十一」期間東北目的地熱度大漲300%，滑雪等冰雪游商品預訂量按年漲110%。其中，吉林長白山更為東北旅游翹楚，酒店套餐熱銷64,000件。

飛豬方面表示，受疫情影響，出境旅遊停擺，往年熱衷於去日本北海道、歐洲等地的滑雪愛好者今年將集中前往東北。以吉林北大湖滑雪場為例，這裡粉雪豐厚，高山滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、自由滑雪等項目應有盡有，可以滿足眾多滑雪愛好者的需求。

萬達長白山國際度假區滑雪場總經理王洪利介紹，東北滑雪今年非常火爆，有不少消費者10月份就開始咨詢，訂單也越來越多，目前看要比往年翻倍，這其中有很多是海南省三亞市的消費者。

第四季旅遊行情如何？中國旅遊研究院：謹慎樂觀轉向相對樂觀

【十一黃金周】後疫情時代 内地國慶假期旅遊市場的5大不同

值得一提的是，今年以來被東北「圈粉」的全國游客中，三亞客源市場表現格外突出。根據飛豬數據，近一個月，三亞飛往長白山等東北熱門目的地的機票預訂量按月漲90%。

中國社科院旅遊研究中心特約研究員吳若山表示，中國冰雪產業已處於快速發展階段，「冰雪+療養」、「冰雪+度假」等休閑方式進入黃金發展期，可以預計今年在觀雪、賞雪、滑雪之外，冰雪休閑度假產品、冰雪溫泉養生產品、冰雪觀光體驗產品及冰雪民俗文化產品將受到市場青睞。

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

阿里巴巴 溫泉 滑雪 雙十一 經濟 機票 文娛藝術 酒店 疫情

上一篇文章

小米手機第3季國內出貨逆增長 華為市佔率仍不可撼動

下一篇文章

華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美芯片戰】華為稱堅持「攻芯計」 已累投1550億衝刺造芯
【中美芯片戰】華為稱堅持「攻芯計」 已累投1550億衝刺造芯
快手發展9年改變内地人生活 男女老幼齊分享
快手發展9年改變内地人生活 男女老幼齊分享
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
iPhone 12銷情佳 富士康派獎金氹離職員工回巢
iPhone 12銷情佳 富士康派獎金氹離職員工回巢
【十四五】中央撐你發展創科 香港也須根除一個劣勢
【十四五】中央撐你發展創科 香港也須根除一個劣勢
【金融反腐】五中後打老虎　兩金融背景高官涉貪落馬
【金融反腐】五中後打老虎　兩金融背景高官涉貪落馬