出境滑雪遊停擺 東北冰雪項目預定量按年翻倍

往年此時正是去北海道、歐洲滑雪的熱門時節，但國外防疫形勢未見樂觀，內地民眾出境遊停擺。此種情況下，東北滑雪則非常火爆，不少消費者10月份就開始咨詢，訂單也越來越多，目前看要比往年翻倍。

出境遊停擺 冰雪愛好者赴東北

據內媒，「雙十一」促銷活動提前登場，阿里巴巴旗下在線旅游平台「飛豬」上的產品被火爆搶購。

飛豬數據顯示，截至目前，平台上「雙十一」期間東北目的地熱度大漲300%，滑雪等冰雪游商品預訂量按年漲110%。其中，吉林長白山更為東北旅游翹楚，酒店套餐熱銷64,000件。

飛豬方面表示，受疫情影響，出境旅遊停擺，往年熱衷於去日本北海道、歐洲等地的滑雪愛好者今年將集中前往東北。以吉林北大湖滑雪場為例，這裡粉雪豐厚，高山滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、自由滑雪等項目應有盡有，可以滿足眾多滑雪愛好者的需求。

萬達長白山國際度假區滑雪場總經理王洪利介紹，東北滑雪今年非常火爆，有不少消費者10月份就開始咨詢，訂單也越來越多，目前看要比往年翻倍，這其中有很多是海南省三亞市的消費者。

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值得一提的是，今年以來被東北「圈粉」的全國游客中，三亞客源市場表現格外突出。根據飛豬數據，近一個月，三亞飛往長白山等東北熱門目的地的機票預訂量按月漲90%。

中國社科院旅遊研究中心特約研究員吳若山表示，中國冰雪產業已處於快速發展階段，「冰雪+療養」、「冰雪+度假」等休閑方式進入黃金發展期，可以預計今年在觀雪、賞雪、滑雪之外，冰雪休閑度假產品、冰雪溫泉養生產品、冰雪觀光體驗產品及冰雪民俗文化產品將受到市場青睞。

責任編輯：尹航

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