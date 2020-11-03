小米手機第3季國內出貨逆增長 華為市佔率仍不可撼動

▲ 華為在國內手機市場的佔有率仍穩坐第1

市場研究機構Canalys今日（3日）發表第3季度「中國智能手機市場出貨量報告」指，國內手機市場出貨量達8,300萬台，按季跌8%，按年跌15%。小米是出貨量唯一逆勢增長的主流品牌，按年增幅達到19%，出貨量增加1,050萬部。華為出貨按年跌18%，但在市場佔有率方面仍擁有絕對領導地位。

報告指，華為手機出貨量第3季度減少3,420萬部，是自2014年以來，首次在國內市場出貨量下滑，市場佔有率從去年同期42.5%，跌至41.2%。vivo和OPPO維持在第2、第3名，出貨量分別按年跌13%和18%，市佔率分別為18.4%和16.8%。第4的小米是本季度出貨量唯一增長的廠商，市佔率按年增3.6%，達到12.6%，大幅收窄與第3名的差距。第5的蘋果出貨量510萬部，按年跌1%，主因是調低了舊iPhone庫存，為本季上市的iPhone 12預留空間。

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Canalys分析師賈沫認為，市場下滑符合預期，華為智能手機出現下滑，其他廠商為能立刻填補空缺。Canalys全球副總裁彭路平表示，雖然未能在今年9月份推出新的iPhone旗艦手機，蘋果在第三季度避免了更加大幅的下滑，這主要歸功於更加親民的iPhone系列產品，比如iPhone 11和iPhone SE。新的iPhone 12系列將會給蘋果在中國的發展帶來改變，加上首次支持5G，針對其新iPhone累積起來的需求將會非常旺盛。

隨著主要廠商將更多新品推向市場，5G智能手機競爭也將進入白熱化階段，包含將在國內推出的華為Mate40系列。賈沫補充指，華為的競爭對手們將會試圖在本季度加速填補其留出的市場空缺，並且爭相接管華為的廣告以及零售資源。

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責任編輯：陳建錫