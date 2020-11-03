受惠國策以及技術趨成熟，比亞迪股份（01211）以及在美國上市的蔚來汽車（NIO）近日不斷破頂。理想汽車、小鵬汽車等新勢力企業的產銷量也大幅增長。中國汽車工業協會公佈的數據更顯示，9月全國新能源汽車銷量年增67.7%。歷經一年多的市場低迷後，新能源汽車發展重回快軌，產業出現爆發性增長。

10月29日，蔚來汽車當月第5000輛量產車型下線，成為首個月產量超過5000輛的新勢力企業；10月20日，第10000輛小鵬P7汽車下線，創造了新能源汽車單車型5個月完成萬輛下線的紀錄。10月29日晚，比亞迪發布第三季度財報，凈利潤17.51億元，年增長1362.66%，呈現爆炸增長。

事實上，去年以來全國汽車行業整體低迷，加之補貼政策退坡、共用出行等運營車輛市場提前透支，新能源汽車的產銷量曾下滑。不過，國投創新投資管理有限公司董事長高國華表示，隨著現階段行業的頭部效應已顯現，領先車企已抓住電動化、智能化轉型契機，通過自主創新技術脫穎而出，帶領新能源汽車的私人消費市場上揚。

▲ 内地新能源汽車技術趨成熟 國策支持領產業爆炸增長

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高國華指出，目前中高端新能源汽車市場已有多款極具競爭力的產品，尤其在中高端市場，自主品牌已經開始與外資品牌「短兵相接」，除了新勢力企業，比亞迪、長城、吉利等傳統廠商也紛紛發力，產品競爭力和市場口碑逐漸提升。

高國華舉例，如寧德時代、比亞迪的電池技術已實現全球領先，多家企業都開發並使用了自己的動力總成，一些核心零部件、應用軟體已逐步實現國產化。他指出，内地新能源汽車的自主品牌已基本具備與外資品牌正面競爭的能力，這是傳統燃油汽車廠商多年來孜孜以求卻一直求而不得。

值得注意，國務院早前發布新能源汽車產業發展規劃（2021-2035），提出到2025年中國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽車新車銷售量達到整體銷售量20%左右。高度自動駕駛汽車實現限定區域及特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

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責任編輯：游昊雲

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