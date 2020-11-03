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華為副總裁凱利生前反駁美國：我們從不依賴任何一國（組圖，有片）

經濟脈搏 16:09 2020/11/03

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華為副總裁凱利生前反駁美國：我們從不依賴任何一國

華為的愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁凱利（Joe Kelly）上周末在深圳猝死，享年55歲。自中美科技戰打響後，凱利一直代表華為打公關戰，抵抗美國在國際輿論場對華為的指控；在美國今年5月升級針對華為禁令、讓華為陷入「斷芯」風險後，凱利不僅否定華為涉及信息安全問題，還反駁：我們（華為）從未依賴任何一個國家。

華為在聲明中說，「我們非常遺憾地確認，我們摯愛的同事和朋友喬凱利在中國深圳過世了。他是團隊中經驗豐富的成員，在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他，並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期，我們將竭盡所能幫助他們」。

華為副總裁凱利生前反駁美國：我們從不依賴任何一國

【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利

愛爾蘭媒體報道，凱利在華為工作已有8年時間，中美科技戰爆發後，凱利（Kelly）近年代表華為回應美國政府的連串指控，因而承受巨大壓力；過程中，美國甚至稱華為的技術「可用於中國的間諜活動」，而凱利則持續向國際媒體否定及澄清。

美加碼制裁　凱利暗示已準備好迎戰

而最近的一場公關戰役是，美國特朗普政府今年5月升級針對華為的禁令，訂明廠商的芯片（又稱晶片）如使用美國軟件或技術設計、生產，如沒取得美國商務部的許可，不能向華為出貨；此舉無異於截斷華為從商業渠道，獲取尖端水平的芯片。

作為華爲發言人、負責企業傳播的副總裁凱利，當日在接受媒體採訪時表示，美國針對華為的「反行業」限制到現在已經一年多了，對此「我們已經制定了計劃（應對）」。

【中美科技戰】任正非解說科技戰：從沒祥林嫂式和平

華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系

凱利當日又指，「我們從來沒有依賴任何一個國家或任何一個供應商」，華爲的供應鏈非常多樣化，包括國內供應商以及韓國、日本和歐洲供應商。他稱華爲是「一個擁有全球供應鏈的全球研究所」。

凱利今年7月接受美國媒體訪問時，再次批評美國的封殺令，說「30億人（華為各種產品及技術涵蓋的人口）中，部份人將清楚地看到這一規定（制裁華為措施）對他們的影響，因爲他們手中握著華爲的手機。然而，許多人不會直接看到效果」。

凱利暗指　美國制裁令隨時影響30億人

凱利解釋，「上網、打電話、發電子郵件和其他互聯網流量所用的設備，許多是華爲的」。

「華為永不忌恨美國」　任正非大學談話紀要全文

華為任正非：員工不必顧戰略 20萬人盡本職即成體系

華為員工向愛爾蘭《獨立報》說，「凱利是華為國際媒體事務副總裁，為團隊中經驗豐富的成員，在整個公司中都倍受尊敬」 ，「我們將無比懷念他，並向凱利的家人表示最深切的慰問，我們將竭盡所能，幫助他度過這個艱難的時期」。

愛爾蘭媒體報道，凱利在華為工作已有8年時間，他生前和妻子、兩個兒子都長居在深圳。

↓　凱利2017年拍片介紹華為5G情況　↓　

責任編輯：鄧國強

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