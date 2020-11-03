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密謀經港走私軍用突擊艇回中國 科企老闆在美定罪

國情動向 17:34 2020/11/03

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中國商人葛松濤（Ge Songtao，音譯）周一（2日）在美國佛羅里達州傑克遜維爾的法院承認控罪，與他人合謀提供不實出口資訊，企圖以詐騙手段將突襲艇及引擎經香港出口至中國。審判日期尚未宣布，他可能面臨長達15年的有期徒刑。葛的兩名同夥早前已經認罪，涉案的一名華裔美軍軍官則將在明年受審。

美國媒體報道，葛松濤50歲，是上海輕風科技公司（Shanghai Breeze Technology Co. Ltd.）的董事長，他透過在美國的員工楊陽（Yang Yang，音譯），在2016至2019年間向路易斯安那州一間軍工企業訂購7艘多燃料引擎突襲艇。這些突襲艇和多燃料引擎都是美軍所使用，中國並未生產這類引擎。

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檢察官表示，當時美國廠商建議楊陽購買較低價的汽油引擎，但她堅持要軍用款的多燃料引擎。楊陽試圖隱匿真實買家身分，宣稱該批突襲艇是要送往香港、而非上海，避免企業不願意出貨。葛隨後安排位於香港的另一間公司電匯11萬美元給該企業，同時派出員工在香港點收，再運往中國。

涉案的華裔美軍軍官楊帆

楊陽和同謀鄭艷（Zheng Yan，音譯）先前已認罪。另一名共同被告、擁有最高安全許可的美國海軍上尉楊帆（Fan Yang，音譯）則預計明年審判。楊帆是在中國出生的美國公民，被派至傑克遜維爾海洋巡防偵察武器學校（MPRWS）。他另一身份是楊陽丈夫。

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責任編輯：陳建錫

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