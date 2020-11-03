【新冠肺炎】美媒揭世衛向中國妥協 新冠病毒源頭調查陷停滯

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國《紐約時報》報道，世衛對新型冠狀病毒起源調查陷入瓶頸，揭露世界衛生組織（WHO）如何向中國「妥協」；作為回報中方批准外部調查人員名單，世衛同意調查的關鍵部分，即關於中國首批患者及武漢華南海鮮市場部分，由中國科學家主持。

新冠肺炎疫情最先在年初於武漢發現，但源頭何來爭論不斷。《紐約時報》報道，至今關於病毒起源，仍沒有一個透明獨立的調查，除了中國阻撓調查，世衛也作出妥協。報道形容，世衛對中國的公開稱讚、暗中讓步及遮掩的做法，間接幫助北京「洗白」疫情早期的應對失敗，或錯失揭露病毒起源的最佳機會，更令自己陷入一場地緣政治對峙。

世衛讓步 同意不調查中國早期應對問題

報道指出，在疫情之初，世衛一個小組2月曾抵達北京，但當時小組成員不知道，他們根本不會獲准調查源頭。報道稱，世衛領導層悄悄與中國協商條款，讓其專家被排除在外。

據參與專家團的兩名人士、外交官和其他人表示，在團隊齊聚北京之前，世衛已經讓步，同意不調查中國的早期應對問題，或開始對動物源調查。甚至不能保證造訪武漢的機會。最後專家到了武漢一天，參觀兩家醫院，沒有去市場。

有份參與這項任務的新加坡國立大學費舍爾（Dale Fisher）稱，去中國不是為了研究它的動物起源。世衛則稱，重點是了解中國疫情，以便幫助所有國家做好準備，保護民眾。

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而今年夏天，世衛調查新冠源頭先遣小組抵達中國，但據報實際上留在北京3周，沒有訪問武漢，再引起質疑。

關鍵調查部分 世衛同意中國科學家主導

《紐約時報》報道，直至最近，中國政府批准一份外部調查人員名單。但據該報獲得的文件，作為回報，世衛同意調查的關鍵部分，關於中國首批患者和華南海鮮市場在疫情中扮演的角色，將由中國科學家主持；世衛專家將審查並「擴大，而不是重複」中國開展的研究。國際專家將與中國同行合作，在動物宿主和可能的中間宿主中，尋找該病毒。

不過，調查訪問日期未定，外交人士說，中國和世衛似乎迫切希望暫時停滯，等到美國大選之後再訪問。美國總統特朗普已宣布美國將退出世衛；民主黨總統候選人拜登則表示，如果他獲勝，將讓美國留在世衛。

報道指出，這次對源頭的搜尋一直處於保密。世衛拒絕披露與北京談判的細節，也沒有向成員國分享概述其調查細則的文件。澳洲病毒專家王林發認為，這已經變成一場政治調查，所做的都是象徵性。

世衛總幹事譚德塞聲明稱，國家之間和國家內部的分歧，讓病毒生長和佔據上風提供肥沃的土壤，又說政治攻擊破壞了世界的反應，而在這樣的危機中發揮領導作用，需要傾聽、理解、信任和共同前進。

中國外交部多次反對將病毒來源問題政治化、污名化，中方堅決反對有罪推定式的國際調查。關於國際調查，中方坦誠、開放，支持科學家之間開展科研交流，包括總結經驗教訓。

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責任編輯：林佩怡

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