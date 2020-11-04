▲ 【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失

美國大選2020結果不明朗，關鍵搖擺州份點票出現問題，預料至少延遲數日，而結果亦有相當機會引發爭議，令今屆美國大選可能要鬧上法庭。儘管中國不想被扯進美國大選（外交部說的），對中國強硬卻是特朗普、拜登的共同競選主張。中國被擺上枱的事實已經形成美國新政治氛圍，即使美國大選結果是特朗普成功連任，還是拜登入主白宮，中國要擺脫美國槍口瞄準都不容易。本文輯錄了特朗普、拜登兩陣營的中國政策主張，以及美國大選2020對中美關係影響的分析解讀，助讀者看穿美國大選迷霧，掌握選後中美新形勢。

★ 特朗普拜登和團隊 怎樣看中國 ★

特朗普拜登對中國強硬方式不同 對中國來說「有辣有唔辣」>>>【下一頁】

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★ 如果拜登贏了... ★

白宮倘變天 中美關係的7種新可能>>>【下一頁】

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★ 美國大選 對中國是得是失 ★

大家認為中國左右為難 美專家：中國其實穩賺不賠>>>【下一頁】

美國大選後 北京會嘗試「重設」中美關係嗎>>>【下一頁】

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★ 中國民間意見分歧 美國華人更難辦 ★

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★ 美國大選 x 中美科技戰 ★

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★ 美國大選 x 中美全球爭雄 ★

美國大選擬「新三國演義」 中歐關係恐受考驗>>>【下一頁】

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★ 美國大選 x 中國財經 ★

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拜登對中國態度 就如中美關係急轉直下>>>【下一頁】

拜登副手賀錦麗對中國照樣強硬 不過...>>>【下一頁】

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責任編輯：連兆鋒