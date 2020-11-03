▲ 【中美科技戰】華為再曝秘密武器？聯發科財報洩「天璣」

中美科技戰白熱化，美國9月執行升級版制裁令，意圖截斷華為從商業途徑獲得芯片（又稱晶片）。但台灣IT媒體Mashdigi及聯合新聞網再曝光華為或有秘密武器應急：華為在新禁令生效前，大批向聯發科採購可應用於5G產品的天璣系列芯片。

聯發科在2020財政年度第三季財報營收中，似乎反映出這一情況。

根據聯發科日前公布2020財政年度第三季財報結果，其中營收總計達新台幣972億7500萬元，折合逾263億港元，相比前一季大幅增長43.9%，同時比去年同期亦增加44.7%

聯發科財報數字 疑引證大手供貨華為

而三季度淨利部分則達新台幣133億6700萬元，折合36億港元，比前一季增加答82.8%，並且比去年同期增加93.7%。

聯發科表示，第三季財報營收增加原因在於智能手機產品市佔增加，同時5G連網應用產品也相對增加，另外也包含源自電視、Wi-Fi連網設備，以及電源管理芯片等產品銷量增長，使得整體營收明顯增長。

【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底

【華為禁令】麒麟芯片庫存不似預期 華為摺機或延後上市（組圖）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，聯發科在日前財報說明中，並未回應是否與將處理器產品銷售給華為有關。

在此之前，市場曾有消息指稱華為將向聯發科採購處理器產品，甚至也傳出透過聯發科轉向台積電下訂單，以應對美國政府進一步的禁令制裁影響，但後續則由聯發科出面否認。

惟報道指，目前看來，聯發科銷售突然大增，似乎引證了市場傳聞，他們趕在美國政府新一波禁令今年9月生效前，將大量處理器產品提供給華為使用，當時估計替聯發科賺進約3億美元營收、折合逾23億港元。

天璣系列芯片 可用於5G產品

而聯發科向華為提供處理器產品，其中包含對應4G及5G連網處理器產品，數量約達1300萬枚，大致可支撐華為接下來幾個月內的手機生產使用需求。

【中美芯片戰】華為稱堅持「攻芯計」 已累投1550億衝刺造芯

小米手機第3季國內出貨逆增長 華為市佔率仍不可撼動

值得注意是，彭博社早前也曾報道，華為原來早已預料美國制裁會不斷升級，去年以來曾向台積電訂購大批適用於5G基站的「天罡」芯片。這個重要的芯片庫存，足以供應中國國內電信商需求至少到明年底。

而華為各種芯片的庫存量，被指或許多於外界此前的預期。

另外，聯發科也已經向美國政府提出申請，希望能獲准繼續向華為提供技術產品，但目前似乎並未像Intel、AMD已經獲准。

【知識庫：何謂天璣芯片】 天璣（Dimensity）系列芯片由台灣半導體設計公司聯發科技所推出，為適用於5G智能手機的處理器，其在去年11月26日發布，目前有天璣720、天璣800/820及天璣1000等型號。

華為副總裁凱利生前反駁美國：我們從不依賴任何一國（組圖，有片）

怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁