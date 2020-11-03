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中國外交部發言人與英媒記者交鋒 稱侵佔尼泊爾土地屬謠言

國情動向 18:21 2020/11/03

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據英媒報道，中國侵佔尼泊爾土地150公頃土地。中國外交部發言人汪文斌周二回應稱，有關報道完全是子虛烏有，純屬謠言；又要求對方報導之前，應先做核實。

英國《每日電訊報》引述尼泊爾政界人士報道，中國已在5個地區侵佔尼泊爾150多公頃的土地，又改變作為邊界的河流流向，此前在水下被淹沒的尼泊爾土地也被中方吞併。

汪文斌

在今日中國外交部例行記者會上，汪文斌回應《每日電訊報》記者稱，有關完全是子虛烏有，純屬謠言；又要求對方報導之前，應先做核實。

汪文斌促記者報道前先核實

據「環球網」，汪文斌與該名記者就此交鋒，再三駁斥該消息為謠言。

該名記者追問，「中方能否提供有關的證據，來證明你剛才所說的這只是毫無根據的傳聞」。汪文斌說，既然是謠言，「恐怕有關報道的起草者應該首先證明，他們做出這樣的報導有什麼樣的依據」。

這名記者之後稱，報道是有證據，是從尼泊爾官員得知「中方侵佔領土」的消息，因此問中方有何評論。汪文斌則稱，「想建議你們做出這樣的報導之前，應該事先要做負責任的核實，之後再做相關的報導。我可以再告訴你，這樣的報導完全是謠言」。

該記者最後追問，指已經向中國駐尼泊爾大使館提交了問題，但未獲得回覆。汪回答說，在這裡可以給你一個準確的回覆，「那就是這樣的報道沒有任何事實依據，純屬謠言」。

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責任編輯：林佩怡

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