【十四五規劃】中共中央：強化國家戰略科技力量 瞄準8大領域
上周舉行的中共十九屆五中全會，聚焦十四五規劃及2035年遠景目標，會議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，新華社今日發布建議全文。
當中提到，要強化國家戰略科技力量，制定科技強國行動綱要，健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。同時加強基礎研究、注重原始創新，優化學科佈局和研發佈局，推進學科交叉融合，完善共性基礎技術供給體系。
建議又稱，瞄准人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。制定實施戰略性科學計劃和科學工程，推進科研院所、高校、企業科研力量優化配置和資源共享。
加快5G、大數據中心建設 壯大生物技術產業
同時，推進國家實驗室建設，重組國家重點實驗室體系。佈局建設綜合性國家科學中心和區域性創新高地，支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。構建國家科研論文和科技信息高端交流平台。
此外，提升產業鏈供應鏈現代化水平，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，發展先進適用技術，推動產業鏈供應鏈多元化。發展戰略性新興產業，加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。又系統佈局新型基礎設施，加快第五代移動通信（5G）、工業互聯網、大數據中心等建設。
【五中全會】「十四五」藍圖曝光 首重「科技自立自強」破美圍堵
責任編輯：林佩怡
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