【十四五規劃】中共中央：強化國家戰略科技力量 瞄準8大領域

上周舉行的中共十九屆五中全會，聚焦十四五規劃及2035年遠景目標，會議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》，新華社今日發布建議全文。

當中提到，要強化國家戰略科技力量，制定科技強國行動綱要，健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。同時加強基礎研究、注重原始創新，優化學科佈局和研發佈局，推進學科交叉融合，完善共性基礎技術供給體系。

建議又稱，瞄准人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。制定實施戰略性科學計劃和科學工程，推進科研院所、高校、企業科研力量優化配置和資源共享。

加快5G、大數據中心建設 壯大生物技術產業

同時，推進國家實驗室建設，重組國家重點實驗室體系。佈局建設綜合性國家科學中心和區域性創新高地，支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。構建國家科研論文和科技信息高端交流平台。

此外，提升產業鏈供應鏈現代化水平，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，發展先進適用技術，推動產業鏈供應鏈多元化。 發展戰略性新興產業，加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。又 系統佈局新型基礎設施，加快第五代移動通信（5G）、工業互聯網、大數據中心等建設。

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責任編輯：林佩怡

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