【十四五規劃】中央對十四五與2035建議全文公布　合共60條  

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（中共十九屆五中全會）上周四（29日）閉幕，通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，其中闡述了國家今後一段時間的科技和雙循環經濟戰略，以應對中美角力、外部嚴峻環境。

新華社今天發布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（2021-2025）和二〇三五年遠景目標的建議》，逾2萬字全文如下：

「十四五」時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啓全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議深入分析國際國內形勢，就制定國民經濟和社會發展「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標提出以下建議。

一、全面建成小康社會，開啓全面建設社會主義現代化國家新征程

1.決勝全面建成小康社會取得決定性成就。「十三五」時期是全面建成小康社會決勝階段。面對錯綜複雜的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，以習近平同志爲核心的黨中央不忘初心、牢記使命，團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新，奮發有爲推進黨和國家各項事業。全面深化改革取得重大突破，全面依法治國取得重大進展，全面從嚴治黨取得重大成果，國家治理體系和治理能力現代化加快推進，中國共產黨領導和我國社會主義制度優勢進一步彰顯；經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的大台階，經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，預計二〇二〇年國內生產總值突破一百萬億元；脫貧攻堅成果舉世矚目，五千五百七十五萬農村貧困人口實現脫貧；糧食年產量連續五年穩定在一萬三千億斤以上；汙染防治力度加大，生態環境明顯改善；對外開放持續擴大，共建「一帶一路」成果豐碩；人民生活水平顯著提高，高等教育進入普及化階段，城鎮新增就業超過六千萬人，建成世界上規模最大的社會保障體系，基本醫療保險覆蓋超過十三億人，基本養老保險覆蓋近十億人，新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果；文化事業和文化產業繁榮發展；國防和軍隊建設水平大幅提升，軍隊組織形態實現重大變革；國家安全全面加強，社會保持和諧穩定。「十三五」規劃目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望，中華民族偉大複興向前邁出了新的一大步，社會主義中國以更加雄偉的身姿屹立於世界東方。全黨全國各族人民要再接再勵、一鼓作氣，確保如期打贏脫貧攻堅戰，確保如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標，爲開啓全面建設社會主義現代化國家新征程奠定堅實基礎。

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2.我國發展環境面臨深刻複雜變化。當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。當今世界正經曆百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期，單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發展構成威脅。我國已轉向高質量發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展韌性強勁，社會大局穩定，繼續發展具有多方面優勢和條件，同時我國發展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱巨，創新能力不適應高質量發展要求，農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距較大，生態環保任重道遠，民生保障存在短板，社會治理還有弱項。全黨要統籌中華民族偉大複興戰略全局和世界百年未有之大變局，深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，增強機遇意識和風險意識，立足社會主義初級階段基本國情，保持戰略定力，辦好自己的事，認識和把握發展規律，發揚鬥爭精神，樹立底線思維，准確識變、科學應變、主動求變，善於在危機中育先機、於變局中開新局，抓住機遇，應對挑戰，趨利避害，奮勇前進。

3.到二〇三五年基本實現社會主義現代化遠景目標。黨的十九大對實現第二個百年奮鬥目標作出分兩個階段推進的戰略安排，即到二〇三五年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。展望二〇三五年，我國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系；基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會；建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強；廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現；形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強；人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小；平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化；人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更爲明顯的實質性進展。

二、「十四五」時期經濟社會發展指導方針和主要目標

4.「十四五」時期經濟社會發展指導思想。高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列甯主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統籌推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設的總體布局，協調推進全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局，堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展爲主題，以深化供給側結構性改革爲主線，以改革創新爲根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要爲根本目的，統籌發展和安全，加快建設現代化經濟體系，加快構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推進國家治理體系和治理能力現代化，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，爲全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

5.「十四五」時期經濟社會發展必須遵循的原則。

——堅持黨的全面領導。堅持和完善黨領導經濟社會發展的體制機制，堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷提高貫徹新發展理念、構建新發展格局能力和水平，爲實現高質量發展提供根本保證。

——堅持以人民爲中心。堅持人民主體地位，堅持共同富裕方向，始終做到發展爲了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，維護人民根本利益，激發全體人民積極性、主動性、創造性，促進社會公平，增進民生福祉，不斷實現人民對美好生活的向往。

——堅持新發展理念。把新發展理念貫穿發展全過程和各領域，構建新發展格局，切實轉變發展方式，推動質量變革、效率變革、動力變革，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更爲安全的發展。

——堅持深化改革開放。堅定不移推進改革，堅定不移擴大開放，加強國家治理體系和治理能力現代化建設，破除制約高質量發展、高品質生活的體制機制障礙，強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的重大改革開放舉措，持續增強發展動力和活力。

——堅持系統觀念。加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，統籌國內國際兩個大局，辦好發展安全兩件大事，堅持全國一盤棋，更好發揮中央、地方和各方面積極性，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，注重防範化解重大風險挑戰，實現發展質量、結構、規模、速度、效益、安全相統一。

6.「十四五」時期經濟社會發展主要目標。錨定二〇三五年遠景目標，綜合考慮國內外發展趨勢和我國發展條件，堅持目標導向和問題導向相結合，堅持守正和創新相統一，今後五年經濟社會發展要努力實現以下主要目標。

——經濟發展取得新成效。發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵，發展必須堅持新發展理念，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，增長潛力充分發揮，國內市場更加強大，經濟結構更加優化，創新能力顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高，農業基礎更加穩固，城鄉區域發展協調性明顯增強，現代化經濟體系建設取得重大進展。

——改革開放邁出新步伐。社會主義市場經濟體制更加完善，高標準市場體系基本建成，市場主體更加充滿活力，產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展，公平競爭制度更加健全，更高水平開放型經濟新體制基本形成。

——社會文明程度得到新提高。社會主義核心價值觀深入人心，人民思想道德素質、科學文化素質和身心健康素質明顯提高，公共文化服務體系和文化產業體系更加健全，人民精神文化生活日益豐富，中華文化影響力進一步提升，中華民族凝聚力進一步增強。

——生態文明建設實現新進步。國土空間開發保護格局得到優化，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要汙染物排放總量持續減少，生態環境持續改善，生態安全屏障更加牢固，城鄉人居環境明顯改善。

——民生福祉達到新水平。實現更加充分更高質量就業，居民收入增長和經濟增長基本同步，分配結構明顯改善，基本公共服務均等化水平明顯提高，全民受教育程度不斷提升，多層次社會保障體系更加健全，衛生健康體系更加完善，脫貧攻堅成果鞏固拓展，鄉村振興戰略全面推進。

——國家治理效能得到新提升。社會主義民主法治更加健全，社會公平正義進一步彰顯，國家行政體系更加完善，政府作用更好發揮，行政效率和公信力顯著提升，社會治理特別是基層治理水平明顯提高，防範化解重大風險體制機制不斷健全，突發公共事件應急能力顯著增強，自然災害防禦水平明顯提升，發展安全保障更加有力，國防和軍隊現代化邁出重大步伐。

三、堅持創新驅動發展，全面塑造發展新優勢

堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作爲國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。

7.強化國家戰略科技力量。制定科技強國行動綱要，健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。加強基礎研究、注重原始創新，優化學科布局和研發布局，推進學科交叉融合，完善共性基礎技術供給體系。瞄准人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。制定實施戰略性科學計劃和科學工程，推進科研院所、高校、企業科研力量優化配置和資源共享。推進國家實驗室建設，重組國家重點實驗室體系。布局建設綜合性國家科學中心和區域性創新高地，支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。構建國家科研論文和科技信息高端交流平台。

8.提升企業技術創新能力。強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚。推進產學研深度融合，支持企業牽頭組建創新聯合體，承擔國家重大科技項目。發揮企業家在技術創新中的重要作用，鼓勵企業加大研發投入，對企業投入基礎研究實行稅收優惠。發揮大企業引領支撐作用，支持創新型中小微企業成長爲創新重要發源地，加強共性技術平台建設，推動產業鏈上中下遊、大中小企業融通創新。

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9.激發人才創新活力。貫徹尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造方針，深化人才發展體制機制改革，全方位培養、引進、用好人才，造就更多國際一流的科技領軍人才和創新團隊，培養具有國際競爭力的青年科技人才後備軍。健全以創新能力、質量、實效、貢獻爲導向的科技人才評價體系。加強學風建設，堅守學術誠信。深化院士制度改革。健全創新激勵和保障機制，構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制，完善科研人員職務發明成果權益分享機制。加強創新型、應用型、技能型人才培養，實施知識更新工程、技能提升行動，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。支持發展高水平研究型大學，加強基礎研究人才培養。實行更加開放的人才政策，構築集聚國內外優秀人才的科研創新高地。

10.完善科技創新體制機制。深入推進科技體制改革，完善國家科技治理體系，優化國家科技規劃體系和運行機制，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。改進科技項目組織管理方式，實行「揭榜挂帥」等制度。完善科技評價機制，優化科技獎勵項目。加快科研院所改革，擴大科研自主權。加強知識產權保護，大幅提高科技成果轉移轉化成效。加大研發投入，健全政府投入爲主、社會多渠道投入機制，加大對基礎前沿研究支持。完善金融支持創新體系，促進新技術產業化規模化應用。弘揚科學精神和工匠精神，加強科普工作，營造崇尚創新的社會氛圍。健全科技倫理體系。促進科技開放合作，研究設立面向全球的科學研究基金。

四、加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級

堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。

11.提升產業鏈供應鏈現代化水平。保持製造業比重基本穩定，鞏固壯大實體經濟根基。堅持自主可控、安全高效，分行業做好供應鏈戰略設計和精准施策，推動全產業鏈優化升級。鍛造產業鏈供應鏈長板，立足我國產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，打造新興產業鏈，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，發展服務型製造。完善國家質量基礎設施，加強標準、計量、專利等體系和能力建設，深入開展質量提升行動。促進產業在國內有序轉移，優化區域產業鏈布局，支持老工業基地轉型發展。補齊產業鏈供應鏈短板，實施產業基礎再造工程，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，發展先進適用技術，推動產業鏈供應鏈多元化。優化產業鏈供應鏈發展環境，強化要素支撐。加強國際產業安全合作，形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。

12.發展戰略性新興產業。加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合，推動先進製造業集群發展，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎，培育新技術、新產品、新業態、新模式。促進平台經濟、共享經濟健康發展。鼓勵企業兼並重組，防止低水平重複建設。

13.加快發展現代服務業。推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動各類市場主體參與服務供給，加快發展研發設計、現代物流、法律服務等服務業，推動現代服務業同先進製造業、現代農業深度融合，加快推進服務業數字化。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，加快發展健康、養老、育幼、文化、旅遊、體育、家政、物業等服務業，加強公益性、基礎性服務業供給。推進服務業標準化、品牌化建設。

14.統籌推進基礎設施建設。構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。系統布局新型基礎設施，加快第五代移動通信、工業互聯網、大數據中心等建設。加快建設交通強國，完善綜合運輸大通道、綜合交通樞紐和物流網絡，加快城市群和都市圈軌道交通網絡化，提高農村和邊境地區交通通達深度。推進能源革命，完善能源產供儲銷體系，加強國內油氣勘探開發，加快油氣儲備設施建設，加快全國幹線油氣管道建設，建設智慧能源系統，優化電力生產和輸送通道布局，提升新能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區輸配電能力。加強水利基礎設施建設，提升水資源優化配置和水旱災害防禦能力。

15.加快數字化發展。發展數字經濟，推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。加強數字社會、數字政府建設，提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。建立數據資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規範，推動數據資源開發利用。擴大基礎公共信息數據有序開放，建設國家數據統一共享開放平台。保障國家數據安全，加強個人信息保護。提升全民數字技能，實現信息服務全覆蓋。積極參與數字領域國際規則和標準制定。

五、形成強大國內市場，構建新發展格局

堅持擴大內需這個戰略基點，加快培育完整內需體系，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。

16.暢通國內大循環。依托強大國內市場，貫通生產、分配、流通、消費各環節，打破行業壟斷和地方保護，形成國民經濟良性循環。優化供給結構，改善供給質量，提升供給體系對國內需求的適配性。推動金融、房地產同實體經濟均衡發展，實現上下遊、產供銷有效銜接，促進農業、製造業、服務業、能源資源等產業門類關系協調。破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙，降低全社會交易成本。完善擴大內需的政策支撐體系，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。

17.促進國內國際雙循環。立足國內大循環，發揮比較優勢，協同推進強大國內市場和貿易強國建設，以國內大循環吸引全球資源要素，充分利用國內國際兩個市場兩種資源，積極促進內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協調發展，促進國際收支基本平衡。完善內外貿一體化調控體系，促進內外貿法律法規、監管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認可等相銜接，推進同線同標同質。優化國內國際市場布局、商品結構、貿易方式，提升出口質量，增加優質產品進口，實施貿易投資融合工程，構建現代物流體系。

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18.全面促進消費。增強消費對經濟發展的基礎性作用，順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費。以質量品牌爲重點，促進消費向綠色、健康、安全發展，鼓勵消費新模式新業態發展。推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，促進住房消費健康發展。健全現代流通體系，發展無接觸交易服務，降低企業流通成本，促進線上線下消費融合發展，開拓城鄉消費市場。發展服務消費，放寬服務消費領域市場准入。完善節假日制度，落實帶薪休假制度，擴大節假日消費。培育國際消費中心城市。改善消費環境，強化消費者權益保護。

19.拓展投資空間。優化投資結構，保持投資合理增長，發揮投資對優化供給結構的關鍵作用。加快補齊基礎設施、市政工程、農業農村、公共安全、生態環保、公共衛生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板，推動企業設備更新和技術改造，擴大戰略性新興產業投資。推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設，支持有利於城鄉區域協調發展的重大項目建設。實施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網、雅魯藏布江下遊水電開發、星際探測、北鬥產業化等重大工程，推進重大科研設施、重大生態系統保護修複、公共衛生應急保障、重大引調水、防洪減災、送電輸氣、沿邊沿江沿海交通等一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設。發揮政府投資撬動作用，激發民間投資活力，形成市場主導的投資內生增長機制。

六、全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制

堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有爲政府更好結合。

20.激發各類市場主體活力。毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。深化國資國企改革，做強做優做大國有資本和國有企業。加快國有經濟布局優化和結構調整，發揮國有經濟戰略支撐作用。加快完善中國特色現代企業制度，深化國有企業混合所有制改革。健全管資本爲主的國有資產監管體制，深化國有資本投資、運營公司改革。推進能源、鐵路、電信、公用事業等行業競爭性環節市場化改革。優化民營經濟發展環境，構建親清政商關系，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長，依法平等保護民營企業產權和企業家權益，破除制約民營企業發展的各種壁壘，完善促進中小微企業和個體工商戶發展的法律環境和政策體系。弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業。

21.完善宏觀經濟治理。健全以國家發展規劃爲戰略導向，以財政政策和貨幣政策爲主要手段，就業、產業、投資、消費、環保、區域等政策緊密配合，目標優化、分工合理、高效協同的宏觀經濟治理體系。完善宏觀經濟政策制定和執行機制，重視預期管理，提高調控的科學性。加強國際宏觀經濟政策協調，搞好跨周期政策設計，提高逆周期調節能力，促進經濟總量平衡、結構優化、內外均衡。加強宏觀經濟治理數據庫等建設，提升大數據等現代技術手段輔助治理能力。推進統計現代化改革。

22.建立現代財稅金融體制。加強財政資源統籌，加強中期財政規劃管理，增強國家重大戰略任務財力保障。深化預算管理制度改革，強化對預算編制的宏觀指導。推進財政支出標準化，強化預算約束和績效管理。明確中央和地方政府事權與支出責任，健全省以下財政體制，增強基層公共服務保障能力。完善現代稅收制度，健全地方稅、直接稅體系，優化稅制結構，適當提高直接稅比重，深化稅收征管制度改革。健全政府債務管理制度。建設現代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，穩妥推進數字貨幣研發，健全市場化利率形成和傳導機制。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水平，增強金融普惠性。深化國有商業銀行改革，支持中小銀行和農村信用社持續健康發展，改革優化政策性金融。全面實行股票發行注冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。推進金融雙向開放。完善現代金融監管體系，提高金融監管透明度和法治化水平，完善存款保險制度，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，對違法違規行爲零容忍。

23.建設高標準市場體系。健全市場體系基礎制度，堅持平等准入、公正監管、開放有序、誠信守法，形成高效規範、公平競爭的國內統一市場。實施高標準市場體系建設行動。健全產權執法司法保護制度。實施統一的市場准入負面清單制度。繼續放寬准入限制。健全公平競爭審查機制，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，提升市場綜合監管能力。深化土地管理制度改革。推進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革。健全要素市場運行機制，完善要素交易規則和服務體系。

24.加快轉變政府職能。建設職責明確、依法行政的政府治理體系。深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，全面實行政府權責清單制度。持續優化市場化法治化國際化營商環境。實施涉企經營許可事項清單管理，加強事中事後監管，對新產業新業態實行包容審慎監管。健全重大政策事前評估和事後評價制度，暢通參與政策制定的渠道，提高決策科學化、民主化、法治化水平。推進政務服務標準化、規範化、便利化，深化政務公開。深化行業協會、商會和中介機構改革。

七、優先發展農業農村，全面推進鄉村振興

堅持把解決好「三農」問題作爲全黨工作重中之重，走中國特色社會主義鄉村振興道路，全面實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，推動形成工農互促、城鄉互補、協調發展、共同繁榮的新型工農城鄉關系，加快農業農村現代化。

25.提高農業質量效益和競爭力。適應確保國計民生要求，以保障國家糧食安全爲底線，健全農業支持保護制度。堅持最嚴格的耕地保護制度，深入實施藏糧於地、藏糧於技戰略，加大農業水利設施建設力度，實施高標準農田建設工程，強化農業科技和裝備支撐，提高農業良種化水平，健全動物防疫和農作物病蟲害防治體系，建設智慧農業。強化綠色導向、標準引領和質量安全監管，建設農業現代化示範區。推動農業供給側結構性改革，優化農業生產結構和區域布局，加強糧食生產功能區、重要農產品生產保護區和特色農產品優勢區建設，推進優質糧食工程。完善糧食主產區利益補償機制。保障糧、棉、油、糖、肉等重要農產品供給安全，提升收儲調控能力。開展糧食節約行動。發展縣域經濟，推動農村一二三產業融合發展，豐富鄉村經濟業態，拓展農民增收空間。

26.實施鄉村建設行動。把鄉村建設擺在社會主義現代化建設的重要位置。強化縣城綜合服務能力，把鄉鎮建成服務農民的區域中心。統籌縣域城鎮和村莊規劃建設，保護傳統村落和鄉村風貌。完善鄉村水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等基礎設施，提升農房建設質量。因地制宜推進農村改廁、生活垃圾處理和汙水治理，實施河湖水系綜合整治，改善農村人居環境。提高農民科技文化素質，推動鄉村人才振興。

27.深化農村改革。健全城鄉融合發展機制，推動城鄉要素平等交換、雙向流動，增強農業農村發展活力。落實第二輪土地承包到期後再延長三十年政策，加快培育農民合作社、家庭農場等新型農業經營主體，健全農業專業化社會化服務體系，發展多種形式適度規模經營，實現小農戶和現代農業有機銜接。健全城鄉統一的建設用地市場，積極探索實施農村集體經營性建設用地入市制度。建立土地征收公共利益用地認定機制，縮小土地征收範圍。探索宅基地所有權、資格權、使用權分置實現形式。保障進城落戶農民土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，鼓勵依法自願有償轉讓。深化農村集體產權制度改革，發展新型農村集體經濟。健全農村金融服務體系，發展農業保險。

28.實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。建立農村低收入人口和欠發達地區幫扶機制，保持財政投入力度總體穩定，接續推進脫貧地區發展。健全防止返貧監測和幫扶機制，做好易地扶貧搬遷後續幫扶工作，加強扶貧項目資金資產管理和監督，推動特色產業可持續發展。健全農村社會保障和救助制度。在西部地區脫貧縣中集中支持一批鄉村振興重點幫扶縣，增強其鞏固脫貧成果及內生發展能力。堅持和完善東西部協作和對口支援、社會力量參與幫扶等機制。

八、優化國土空間布局，推進區域協調發展和新型城鎮化

堅持實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略，健全區域協調發展體制機制，完善新型城鎮化戰略，構建高質量發展的國土空間布局和支撐體系。

29.構建國土空間開發保護新格局。立足資源環境承載能力，發揮各地比較優勢，逐步形成城市化地區、農產品主產區、生態功能區三大空間格局，優化重大基礎設施、重大生產力和公共資源布局。支持城市化地區高效集聚經濟和人口、保護基本農田和生態空間，支持農產品主產區增強農業生產能力，支持生態功能區把發展重點放到保護生態環境、提供生態產品上，支持生態功能區的人口逐步有序轉移，形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的國土空間開發保護新格局。

30.推動區域協調發展。推動西部大開發形成新格局，推動東北振興取得新突破，促進中部地區加快崛起，鼓勵東部地區加快推進現代化。支持革命老區、民族地區加快發展，加強邊疆地區建設，推進興邊富民、穩邊固邊。推進京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展，打造創新平台和新增長極。推動黃河流域生態保護和高質量發展。高標準、高質量建設雄安新區。堅持陸海統籌，發展海洋經濟，建設海洋強國。健全區域戰略統籌、市場一體化發展、區域合作互助、區際利益補償等機制，更好促進發達地區和欠發達地區、東中西部和東北地區共同發展。完善轉移支付制度，加大對欠發達地區財力支持，逐步實現基本公共服務均等化。

31.推進以人爲核心的新型城鎮化。實施城市更新行動，推進城市生態修複、功能完善工程，統籌城市規劃、建設、管理，合理確定城市規模、人口密度、空間結構，促進大中小城市和小城鎮協調發展。強化曆史文化保護、塑造城市風貌，加強城鎮老舊小區改造和社區建設，增強城市防洪排澇能力，建設海綿城市、韌性城市。提高城市治理水平，加強特大城市治理中的風險防控。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，租購並舉、因城施策，促進房地產市場平穩健康發展。有效增加保障性住房供給，完善土地出讓收入分配機制，探索支持利用集體建設用地按照規劃建設租賃住房，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給。深化戶籍制度改革，完善財政轉移支付和城鎮新增建設用地規模與農業轉移人口市民化挂鈎政策，強化基本公共服務保障，加快農業轉移人口市民化。優化行政區劃設置，發揮中心城市和城市群帶動作用，建設現代化都市圈。推進成渝地區雙城經濟圈建設。推進以縣城爲重要載體的城鎮化建設。

九、繁榮發展文化事業和文化產業，提高國家文化軟實力

堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，堅定文化自信，堅持以社會主義核心價值觀引領文化建設，加強社會主義精神文明建設，圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，促進滿足人民文化需求和增強人民精神力量相統一，推進社會主義文化強國建設。

32.提高社會文明程度。推動形成適應新時代要求的思想觀念、精神面貌、文明風尚、行爲規範。深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育，推進馬克思主義理論研究和建設工程。推動理想信念教育常態化制度化，加強黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史教育，加強愛國主義、集體主義、社會主義教育，弘揚黨和人民在各個曆史時期奮鬥中形成的偉大精神，推進公民道德建設，實施文明創建工程，拓展新時代文明實踐中心建設。健全志願服務體系，廣泛開展志願服務關愛行動。弘揚誠信文化，推進誠信建設。提倡艱苦奮鬥、勤儉節約，開展以勞動創造幸福爲主題的宣傳教育。加強家庭、家教、家風建設。加強網絡文明建設，發展積極健康的網絡文化。

33.提升公共文化服務水平。全面繁榮新聞出版、廣播影視、文學藝術、哲學社會科學事業。實施文藝作品質量提升工程，加強現實題材創作生產，不斷推出反映時代新氣象、讴歌人民新創造的文藝精品。推進媒體深度融合，實施全媒體傳播工程，做強新型主流媒體，建強用好縣級融媒體中心。推進城鄉公共文化服務體系一體建設，創新實施文化惠民工程，廣泛開展群衆性文化活動，推動公共文化數字化建設。加強國家重大文化設施和文化項目建設，推進國家版本館、國家文獻儲備庫、智慧廣電等工程。傳承弘揚中華優秀傳統文化，加強文物古籍保護、研究、利用，強化重要文化和自然遺產、非物質文化遺產系統性保護，加強各民族優秀傳統手工藝保護和傳承，建設長城、大運河、長征、黃河等國家文化公園。廣泛開展全民健身運動，增強人民體質。籌辦好北京冬奧會、冬殘奧會。

34.健全現代文化產業體系。堅持把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一，深化文化體制改革，完善文化產業規劃和政策，加強文化市場體系建設，擴大優質文化產品供給。實施文化產業數字化戰略，加快發展新型文化企業、文化業態、文化消費模式。規範發展文化產業園區，推動區域文化產業帶建設。推動文化和旅遊融合發展，建設一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區，打造一批文化特色鮮明的國家級旅遊休閑城市和街區，發展紅色旅遊和鄉村旅遊。以講好中國故事爲著力點，創新推進國際傳播，加強對外文化交流和多層次文明對話。

十、推動綠色發展，促進人與自然和諧共生

堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應自然、保護自然，堅持節約優先、保護優先、自然恢複爲主，守住自然生態安全邊界。深入實施可持續發展戰略，完善生態文明領域統籌協調機制，構建生態文明體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型，建設人與自然和諧共生的現代化。

35.加快推動綠色低碳發展。強化國土空間規劃和用途管控，落實生態保護、基本農田、城鎮開發等空間管控邊界，減少人類活動對自然空間的占用。強化綠色發展的法律和政策保障，發展綠色金融，支持綠色技術創新，推進清潔生產，發展環保產業，推進重點行業和重要領域綠色化改造。推動能源清潔低碳安全高效利用。發展綠色建築。開展綠色生活創建活動。降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達峰行動方案。

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36.持續改善環境質量。增強全社會生態環保意識，深入打好汙染防治攻堅戰。繼續開展汙染防治行動，建立地上地下、陸海統籌的生態環境治理制度。強化多汙染物協同控制和區域協同治理，加強細顆粒物和臭氧協同控制，基本消除重汙染天氣。治理城鄉生活環境，推進城鎮汙水管網全覆蓋，基本消除城市黑臭水體。推進化肥農藥減量化和土壤汙染治理，加強白色汙染治理。加強危險廢物醫療廢物收集處理。完成重點地區危險化學品生產企業搬遷改造。重視新汙染物治理。全面實行排汙許可制，推進排汙權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易。完善環境保護、節能減排約束性指標管理。完善中央生態環境保護督察制度。積極參與和引領應對氣候變化等生態環保國際合作。

37.提升生態系統質量和穩定性。堅持山水林田湖草系統治理，構建以國家公園爲主體的自然保護地體系。實施生物多樣性保護重大工程。加強外來物種管控。強化河湖長制，加強大江大河和重要湖泊濕地生態保護治理，實施好長江十年禁漁。科學推進荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理，開展大規模國土綠化行動，推行林長制。推行草原森林河流湖泊休養生息，加強黑土地保護，健全耕地休耕輪作制度。加強全球氣候變暖對我國承受力脆弱地區影響的觀測，完善自然保護地、生態保護紅線監管制度，開展生態系統保護成效監測評估。

38.全面提高資源利用效率。健全自然資源資產產權制度和法律法規，加強自然資源調查評價監測和確權登記，建立生態產品價值實現機制，完善市場化、多元化生態補償，推進資源總量管理、科學配置、全面節約、循環利用。實施國家節水行動，建立水資源剛性約束制度。提高海洋資源、礦產資源開發保護水平。完善資源價格形成機制。推行垃圾分類和減量化、資源化。加快構建廢舊物資循環利用體系。

十一、實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面

堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依托我國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。

39.建設更高水平開放型經濟新體制。全面提高對外開放水平，推動貿易和投資自由化便利化，推進貿易創新發展，增強對外貿易綜合競爭力。完善外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，有序擴大服務業對外開放，依法保護外資企業合法權益，健全促進和保障境外投資的法律、政策和服務體系，堅定維護中國企業海外合法權益，實現高質量引進來和高水平走出去。完善自由貿易試驗區布局，賦予其更大改革自主權，穩步推進海南自由貿易港建設，建設對外開放新高地。穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用爲基礎的新型互利合作關系。發揮好中國國際進口博覽會等重要展會平台作用。

40.推動共建「一帶一路」高質量發展。堅持共商共建共享原則，秉持綠色、開放、廉潔理念，深化務實合作，加強安全保障，促進共同發展。推進基礎設施互聯互通，拓展第三方市場合作。構築互利共贏的產業鏈供應鏈合作體系，深化國際產能合作，擴大雙向貿易和投資。堅持以企業爲主體，以市場爲導向，遵循國際慣例和債務可持續原則，健全多元化投融資體系。推進戰略、規劃、機制對接，加強政策、規則、標準聯通。深化公共衛生、數字經濟、綠色發展、科技教育合作，促進人文交流。

41.積極參與全球經濟治理體系改革。堅持平等協商、互利共贏，推動二十國集團等發揮國際經濟合作功能。維護多邊貿易體制，積極參與世界貿易組織改革，推動完善更加公正合理的全球經濟治理體系。積極參與多雙邊區域投資貿易合作機制，推動新興領域經濟治理規則制定，提高參與國際金融治理能力。實施自由貿易區提升戰略，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡。

十二、改善人民生活品質，提高社會建設水平

堅持把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作爲發展的出發點和落腳點，盡力而爲、量力而行，健全基本公共服務體系，完善共建共治共享的社會治理制度，紮實推動共同富裕，不斷增強人民群衆獲得感、幸福感、安全感，促進人的全面發展和社會全面進步。

42.提高人民收入水平。堅持按勞分配爲主體、多種分配方式並存，提高勞動報酬在初次分配中的比重，完善工資制度，健全工資合理增長機制，著力提高低收入群體收入，擴大中等收入群體。完善按要素分配政策制度，健全各類生產要素由市場決定報酬的機制，探索通過土地、資本等要素使用權、收益權增加中低收入群體要素收入。多渠道增加城鄉居民財產性收入。完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度和精准性，合理調節過高收入，取締非法收入。發揮第三次分配作用，發展慈善事業，改善收入和財富分配格局。

43.強化就業優先政策。千方百計穩定和擴大就業，堅持經濟發展就業導向，擴大就業容量，提升就業質量，促進充分就業，保障勞動者待遇和權益。健全就業公共服務體系、勞動關系協調機制、終身職業技能培訓制度。更加注重緩解結構性就業矛盾，加快提升勞動者技能素質，完善重點群體就業支持體系，統籌城鄉就業政策體系。擴大公益性崗位安置，幫扶殘疾人、零就業家庭成員就業。完善促進創業帶動就業、多渠道靈活就業的保障制度，支持和規範發展新就業形態，健全就業需求調查和失業監測預警機制。

44.建設高質量教育體系。全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，加強師德師風建設，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。健全學校家庭社會協同育人機制，提升教師教書育人能力素質，增強學生文明素養、社會責任意識、實踐本領，重視青少年身體素質和心理健康教育。堅持教育公益性原則，深化教育改革，促進教育公平，推動義務教育均衡發展和城鄉一體化，完善普惠性學前教育和特殊教育、專門教育保障機制，鼓勵高中階段學校多樣化發展。加大人力資本投入，增強職業技術教育適應性，深化職普融通、產教融合、校企合作，探索中國特色學徒制，大力培養技術技能人才。提高高等教育質量，分類建設一流大學和一流學科，加快培養理工農醫類專業緊缺人才。提高民族地區教育質量和水平，加大國家通用語言文字推廣力度。支持和規範民辦教育發展，規範校外培訓機構。發揮在線教育優勢，完善終身學習體系，建設學習型社會。

45.健全多層次社會保障體系。健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、可持續的多層次社會保障體系。推進社保轉移接續，健全基本養老、基本醫療保險籌資和待遇調整機制。實現基本養老保險全國統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。發展多層次、多支柱養老保險體系。推動基本醫療保險、失業保險、工傷保險省級統籌，健全重大疾病醫療保險和救助制度，落實異地就醫結算，穩步建立長期護理保險制度，積極發展商業醫療保險。健全靈活就業人員社保制度。健全退役軍人工作體系和保障制度。健全分層分類的社會救助體系。堅持男女平等基本國策，保障婦女兒童合法權益。健全老年人、殘疾人關愛服務體系和設施，完善幫扶殘疾人、孤兒等社會福利制度。完善全國統一的社會保險公共服務平台。

46.全面推進健康中國建設。把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，堅持預防爲主的方針，深入實施健康中國行動，完善國民健康促進政策，織牢國家公共衛生防護網，爲人民提供全方位全周期健康服務。改革疾病預防控制體系，強化監測預警、風險評估、流行病學調查、檢驗檢測、應急處置等職能。建立穩定的公共衛生事業投入機制，加強人才隊伍建設，改善疾控基礎條件，完善公共衛生服務項目，強化基層公共衛生體系。落實醫療機構公共衛生責任，創新醫防協同機制。完善突發公共衛生事件監測預警處置機制，健全醫療救治、科技支撐、物資保障體系，提高應對突發公共衛生事件能力。堅持基本醫療衛生事業公益屬性，深化醫藥衛生體制改革，加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局，加快建設分級診療體系，加強公立醫院建設和管理考核，推進國家組織藥品和耗材集中采購使用改革，發展高端醫療設備。支持社會辦醫，推廣遠程醫療。堅持中西醫並重，大力發展中醫藥事業。提升健康教育、慢病管理和殘疾康複服務質量，重視精神衛生和心理健康。深入開展愛國衛生運動，促進全民養成文明健康生活方式。完善全民健身公共服務體系。加快發展健康產業。

47.實施積極應對人口老齡化國家戰略。制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，降低生育、養育、教育成本，促進人口長期均衡發展，提高人口素質。積極開發老齡人力資源，發展銀發經濟。推動養老事業和養老產業協同發展，健全基本養老服務體系，發展普惠型養老服務和互助性養老，支持家庭承擔養老功能，培育養老新業態，構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系，健全養老服務綜合監管制度。

48.加強和創新社會治理。完善社會治理體系，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉基層治理體系，完善基層民主協商制度，實現政府治理同社會調節、居民自治良性互動，建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。發揮群團組織和社會組織在社會治理中的作用，暢通和規範市場主體、新社會階層、社會工作者和志願者等參與社會治理的途徑。推動社會治理重心向基層下移，向基層放權賦能，加強城鄉社區治理和服務體系建設，減輕基層特別是村級組織負擔，加強基層社會治理隊伍建設，構建網格化管理、精細化服務、信息化支撐、開放共享的基層管理服務平台。加強和創新市域社會治理，推進市域社會治理現代化。

十三、統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國

堅持總體國家安全觀，實施國家安全戰略，維護和塑造國家安全，統籌傳統安全和非傳統安全，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響我國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。

49.加強國家安全體系和能力建設。完善集中統一、高效權威的國家安全領導體制，健全國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、人才體系和運行機制，完善重要領域國家安全立法、制度、政策。健全國家安全審查和監管制度，加強國家安全執法。加強國家安全宣傳教育，增強全民國家安全意識，鞏固國家安全人民防線。堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，全面加強網絡安全保障體系和能力建設。嚴密防範和嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

50.確保國家經濟安全。加強經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，實現重要產業、基礎設施、戰略資源、重大科技等關鍵領域安全可控。實施產業競爭力調查和評價工程，增強產業體系抗沖擊能力。確保糧食安全，保障能源和戰略性礦產資源安全。維護水利、電力、供水、油氣、交通、通信、網絡、金融等重要基礎設施安全，提高水資源集約安全利用水平。維護金融安全，守住不發生系統性風險底線。確保生態安全，加強核安全監管，維護新型領域安全。構建海外利益保護和風險預警防範體系。

51.保障人民生命安全。堅持人民至上、生命至上，把保護人民生命安全擺在首位，全面提高公共安全保障能力。完善和落實安全生產責任制，加強安全生產監管執法，有效遏制危險化學品、礦山、建築施工、交通等重特大安全事故。強化生物安全保護，提高食品藥品等關系人民健康產品和服務的安全保障水平。提升洪澇幹旱、森林草原火災、地質災害、地震等自然災害防禦工程標準，加快江河控制性工程建設，加快病險水庫除險加固，全面推進堤防和蓄滯洪區建設。完善國家應急管理體系，加強應急物資保障體系建設，發展巨災保險，提高防災、減災、抗災、救災能力。

52.維護社會穩定和安全。正確處理新形勢下人民內部矛盾，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，暢通和規範群衆訴求表達、利益協調、權益保障通道，完善信訪制度，完善各類調解聯動工作體系，構建源頭防控、排查梳理、糾紛化解、應急處置的社會矛盾綜合治理機制。健全社會心理服務體系和危機幹預機制。堅持專群結合、群防群治，加強社會治安防控體系建設，堅決防範和打擊暴力恐怖、黑惡勢力、新型網絡犯罪和跨國犯罪，保持社會和諧穩定。

十四、加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一

貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標。

53.提高國防和軍隊現代化質量效益。加快軍事理論現代化，與時俱進創新戰爭和戰略指導，健全新時代軍事戰略體系，發展先進作戰理論。加快軍隊組織形態現代化，深化國防和軍隊改革，推進軍事管理革命，加快軍兵種和武警部隊轉型建設，壯大戰略力量和新域新質作戰力量，打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系，加強軍事力量聯合訓練、聯合保障、聯合運用。加快軍事人員現代化，貫徹新時代軍事教育方針，完善三位一體新型軍事人才培養體系，鍛造高素質專業化軍事人才方陣。加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展。

54.促進國防實力和經濟實力同步提升。同國家現代化發展相協調，搞好戰略層面籌劃，深化資源要素共享，強化政策制度協調，構建一體化國家戰略體系和能力。推動重點區域、重點領域、新興領域協調發展，集中力量實施國防領域重大工程。優化國防科技工業布局，加快標準化通用化進程。完善國防動員體系，健全強邊固防機制，強化全民國防教育，鞏固軍政軍民團結。

十五、全黨全國各族人民團結起來，爲實現「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標而奮鬥

實現「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標，必須堅持黨的全面領導，充分調動一切積極因素，廣泛團結一切可以團結的力量，形成推動發展的強大合力。

55.加強黨中央集中統一領導。貫徹黨把方向、謀大局、定政策、促改革的要求，推動全黨深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，完善上下貫通、執行有力的組織體系，確保黨中央決策部署有效落實。落實全面從嚴治黨主體責任、監督責任，提高黨的建設質量。深入總結和學習運用中國共產黨一百年的寶貴經驗，教育引導廣大黨員、幹部堅持共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想，不忘初心、牢記使命，爲黨和人民事業不懈奮鬥。全面貫徹新時代黨的組織路線，加強幹部隊伍建設，落實好幹部標準，提高各級領導班子和幹部適應新時代新要求抓改革、促發展、保穩定水平和專業化能力，加強對敢擔當善作爲幹部的激勵保護，以正確用人導向引領幹事創業導向。完善人才工作體系，培養造就大批德才兼備的高素質人才。把嚴的主基調長期堅持下去，不斷增強黨自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力。锲而不舍落實中央八項規定精神，持續糾治形式主義、官僚主義，切實爲基層減負。完善黨和國家監督體系，加強政治監督，強化對公權力運行的制約和監督。堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，營造風清氣正的良好政治生態。

56.推進社會主義政治建設。堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，推進中國特色社會主義政治制度自我完善和發展。堅持和完善人民代表大會制度，加強人大對「一府一委兩院」的監督，保障人民依法通過各種途徑和形式管理國家事務、管理經濟文化事業、管理社會事務。堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，加強人民政協專門協商機構建設，發揮社會主義協商民主獨特優勢，提高建言資政和凝聚共識水平。堅持和完善民族區域自治制度，全面貫徹黨的民族政策，鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展。全面貫徹黨的宗教工作基本方針，積極引導宗教與社會主義社會相適應。健全基層群衆自治制度，增強群衆自我管理、自我服務、自我教育、自我監督實效。發揮工會、共青團、婦聯等人民團體作用，把各自聯系的群衆緊緊凝聚在黨的周圍。完善大統戰工作格局，促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展大團結大聯合局面。全面貫徹黨的僑務政策，凝聚僑心、服務大局。堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設，完善以憲法爲核心的中國特色社會主義法律體系，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，提高依法行政水平，完善監察權、審判權、檢察權運行和監督機制，促進司法公正，深入開展法治宣傳教育，有效發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，推進法治中國建設。促進人權事業全面發展。

57.保持香港、澳門長期繁榮穩定。全面准確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定。支持特別行政區鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，實現經濟多元可持續發展。支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展政策措施。增強港澳同胞國家意識和愛國精神。支持香港、澳門同各國各地區開展交流合作。堅決防範和遏制外部勢力幹預港澳事務。

58.推進兩岸關系和平發展和祖國統一。堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉爲依歸，推動兩岸關系和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，共同弘揚中華文化。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。加強兩岸基層和青少年交流。高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

59.積極營造良好外部環境。高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，堅持獨立自主的和平外交政策，推進各領域各層級對外交往，推動構建新型國際關系和人類命運共同體。推進大國協調和合作，深化同周邊國家關系，加強同發展中國家團結合作，積極發展全球夥伴關系。堅持多邊主義和共商共建共享原則，積極參與全球治理體系改革和建設，加強涉外法治體系建設，加強國際法運用，維護以聯合國爲核心的國際體系和以國際法爲基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰。積極參與重大傳染病防控國際合作，推動構建人類衛生健康共同體。

60.健全規劃制定和落實機制。按照本次全會精神，制定國家和地方「十四五」規劃綱要和專項規劃，形成定位准確、邊界清晰、功能互補、統一銜接的國家規劃體系。健全政策協調和工作協同機制，完善規劃實施監測評估機制，確保黨中央關於「十四五」發展的決策部署落到實處。

實現「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標，意義重大，任務艱巨，前景光明。全黨全國各族人民要緊密團結在以習近平同志爲核心的黨中央周圍，同心同德，頑強奮鬥，奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利！

責任編輯：鄧國強

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