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習近平：到2035年經濟總量或人均收入翻一番 完全有可能

國情動向 19:05 2020/11/03

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中共十九屆五中全會上周舉行，通過中共中央關於制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議，習近平就建議起草情況作出說明，新華社今日公布全文

習近平表示，文件起草組認為，到「十四五」末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。談到「內循環」，他稱面對逆全球化，有國家搞單邊主義，中國必須把發展立足點放在國內，更多依靠國內市場實現經濟發展。

關於「十四五」和到2035年經濟發展目標，習近平表示，在徵求意見過程中，一些地方和部門建議，明確提出「十四五」經濟增長速度目標，明確提出到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番目標。

而文件起草組經過認真研究和測算，認為從經濟發展能力和條件看，中國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。

中國十四五規劃大綱 罕有未訂經濟增長目標

十四五重科技創新優先 著力發展實體經濟

《綱要》可提量化目標 發展立足點放國內

同時，考慮到未來一個時期外部環境中不穩定不確定因素較多，存在不少可能衝擊國內經濟發展的風險隱患，新冠肺炎疫情全球大流行影響深遠，世界經濟可能持續低迷，他說，中長期規劃目標要更加注重經濟結構優化，引導各方面把工作重點放在提高發展質量和效益上。

綜合考慮各方面因素，建議稿對「十四五」和到2035年經濟發展目標採取了以定性表述為主、蘊含定量的方式。編制規劃《綱要》時，可以在認真測算基礎上提出相應的量化目標。

關於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，習近平提到，近年隨著全球政治經濟環境變化，逆全球化趨勢加劇，有的國家大搞單邊主義、保護主義，傳統國際循環明顯弱化。在這種情況下，必須把發展立足點放在國內，更多依靠國內市場實現經濟發展。中國有14億人口，人均國內生產總值已經突破1萬美元，是全球最大和最有潛力的消費市場，具有巨大增長空間。改革開放以來，中國遭遇過很多外部風險衝擊，最終都能化險為夷，靠的就是辦好自己的事、把發展立足點放在國內。

另外，習近平稱，考慮到目前仍是全面建成小康社會進行時，建議稿表述為「決勝全面建成小康社會取得決定性成就」。明年上半年黨中央將對全面建成小康社會進行系統評估和總結，然後正式宣布中國全面建成小康社會。

【五中全會】五中強調國內大市場　以雙循環對沖美脫鉤

【五中全會懶人包】怎說十四五、2035、雙循環？一文看懂五中公報重點

【五中全會】中共中央發布會實錄：中美徹底脫鉤不現實 不關門創新

責任編輯：林佩怡

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