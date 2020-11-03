▲ 【十四五規劃】習如何闡述中央的十四五及2035建議？全文發佈

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（中共十九屆五中全會）上周四（29日）閉幕，通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，其中闡述了國家今後一段時間的科技和雙循環經濟戰略，以應對中美角力、外部嚴峻環境。

習近平在會上就這份建議作出說明，新華社今天發布「習近平：關於《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》的説明」全文，如下：

習近平

受中央政治局委託，我就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》起草的有關情況向全會作説明。

一、建議稿起草過程

「十四五」時期是我國在全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。

今年3月，中央政治局決定，黨的十九屆五中全會審議「十四五」規劃建議，成立文件起草組，由我擔任組長，李克強同志、王滬寧同志、韓正同志擔任副組長，有關部門和地方負責同志參加，在中央政治局常委會領導下承擔建議稿起草工作。

3月30日，黨中央發出《關於對黨的十九屆五中全會研究「十四五」規劃建議徵求意見的通知》，在黨內外一定范圍徵求意見。4月13日，文件起草組召開第一次全體會議，建議稿起草工作正式啟動。

從各方面反饋的意見看，大家一致認為，在「兩個一百年」歷史交匯點上，黨的十九屆五中全會重點研究「十四五」規劃問題並提出建議，將「十四五」規劃與2035年遠景目標統籌考慮，對動員和激勵全黨全國各族人民，戰勝前進道路上各種風險挑戰，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步，具有十分重要的意義。

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大家認為，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但面臨的國內外環境正在發生深刻復雜變化。我國有獨特的政治優勢、制度優勢、發展優勢和機遇優勢，經濟社會發展依然有諸多有利條件，我們完全有信心、有底氣、有能力譜寫「兩大奇跡」新篇章。大家普遍希望，通過制定建議，明確「十四五」時期經濟社會發展的基本思路、主要目標以及2035年遠景目標，突出新發展理念的引領作用，提出一批具有標志性的重大戰略，實施富有前瞻性、全局性、基礎性、針對性的重大舉措，統籌謀劃好重要領域的接續改革，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢奠定堅實基礎。

這次建議稿起草的一個重要特點是堅持發揚民主、開門問策、集思廣益。我就「十四五」規劃編制明確提出一係列要求，強調要把加強頂層設計和堅持問計於民統一起來，鼓勵廣大人民群眾和社會各界以各種方式為「十四五」規劃建言獻策。從7月下旬到9月下旬，我先後主持召開企業家座談會、扎實推進長三角一體化發展座談會、經濟社會領域專家座談會、科學家座談會、基層代表座談會、教育文化衛生體育領域專家代表座談會，當面聽取各方面對制定「十四五」規劃的意見和建議。8月16日至29日，「十四五」規劃編制工作開展網上徵求意見。廣大人民群眾踴躍參與，留言100多萬條，有關方面從中整理出1000余條建議。

文件起草組廣泛聽取各方面意見和建議，反復進行討論修改，認真做好建議稿起草工作。

根據中央政治局會議決定，8月10日，建議稿下發黨內一定范圍徵求意見，包括徵求黨內部分老同志意見，還專門聽取了各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見。

從徵求意見情況看，各地區各部門對建議稿給予充分肯定。大家一致認為，建議稿形勢判斷科學清醒，目標要求高遠務實，指導方針旗幟鮮明，任務部署指向明確，為編制「十四五」規劃《綱要》指明了前進方向、提供了重要遵循。建議稿堅持立足國內和全球視野相統籌，堅持問題導向和目標導向相統一，堅持中長期目標和短期目標相貫通，堅持全面規劃和突出重點相協調，聚焦突出問題和明顯短板，回應人民群眾訴求和期盼，有利於把「十四五」規劃編制好、實施好。

在徵求意見過程中，各方面提出了許多好的意見和建議，主要有以下幾個方面。一是充分總結經驗，補充全面從嚴治黨、農業發展、文化建設、國家安全等方面內容。二是深化形勢環境分析，補充改革任務仍然艱巨、辦好自己的事、樹立底線思維等方面內容。三是豐富指導思想和原則，強化以人民為中心、擴大對外開放、全面依法治國、統籌發展和安全等方面內容。四是完善「十四五」發展目標和2035年遠景目標，補充縮小發展差距、促進共同富裕等方面內容。五是強化推進創新驅動發展的重大舉措，充實有關完善國家創新體係、強化國家戰略科技力量、健全創新激勵機制和改革科技體制等方面內容。六是更加突出實體經濟在國民經濟中的重要地位，充實加快建設現代化經濟體係、加快構建新發展格局等方面內容。七是更好堅持和完善社會主義基本經濟制度，充實促進各類所有制經濟共同發展、完善重要財稅金融制度等方面內容。八是完善新型城鎮化戰略，充實城市規劃建設管理等方面內容。九是更加重視促進人的全面發展和社會全面進步，強化建設高質量教育體係、健全社會保障體係、全面推進健康中國建設等方面內容。十是把維護國家安全放在更加突出的位置，築牢國家安全屏障，充實保障國家經濟安全、維護社會穩定和安全等方面內容。

文件起草組逐條分析各方面意見和建議，做到了能吸收的盡量吸收，對建議稿增寫、改寫、精簡文字共計366處，覆蓋各方面意見和建議546條。這是我國黨內民主和社會主義民主的生動實踐。

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建議稿起草期間，中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議分別進行審議，形成了提交這次全會審議的建議稿。

二、建議稿的主要考慮和基本框架

建議稿起草的總體考慮是，按照黨的十九大對實現第二個百年奮鬥目標作出的分兩個階段推進的戰略安排，綜合考慮未來一個時期國內外發展趨勢和我國發展條件，緊緊抓住我國社會主要矛盾，深入貫徹新發展理念，對「十四五」時期我國發展作出系統謀劃和戰略部署。

在建議稿起草過程中，注意把握了以下原則。一是處理好繼承和創新的關係，做好「兩個一百年」奮鬥目標有機銜接。二是處理好政府和市場的關係，更好發揮我國制度優勢。三是處理好開放和自主的關係，更好統籌國內國際兩個大局。四是處理好發展和安全的關係，有效防范和應對可能影響現代化進程的係統性風險。五是處理好戰略和戰術的關係，制定出一個高瞻遠矚、務實管用的規劃建議。

建議稿由15個部分構成，分為三大板塊。第一板塊為總論，包括第一、第二兩個部分，主要闡述決勝全面建成小康社會取得決定性成就、我國發展環境面臨深刻復雜變化、到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標、「十四五」時期經濟社會發展指導思想、必須遵循的原則和主要目標。第二板塊為分論，總體上按照新發展理念的內涵來組織，分領域闡述「十四五」時期經濟社會發展和改革開放的重點任務，安排了12個部分，明確了從科技創新、産業發展、國內市場、深化改革、鄉村振興、區域發展，到文化建設、綠色發展、對外開放、社會建設、安全發展、國防建設等重點領域的思路和重點工作，作出工作部署。第三板塊為結尾，包括第十五部分和結束語，主要闡述加強黨中央集中統一領導、推進社會主義政治建設、健全規劃制定和落實機制等內容。

三、需要説明的幾個重點問題

建議稿提出了一些重要觀點和論述。這裏，就其中幾點作個簡要説明。

第一，關於以推動高質量發展為主題。建議稿提出，「十四五」時期經濟社會發展要以推動高質量發展為主題，這是根據我國發展階段、發展環境、發展條件變化作出的科學判斷。我國仍處於並將長期處於社會主義初級階段，我國仍然是世界上最大的發展中國家，發展仍然是我們黨執政興國的第一要務。必須強調的是，新時代新階段的發展必須貫徹新發展理念，必須是高質量發展。當前，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，發展中的矛盾和問題集中體現在發展質量上。這就要求我們必須把發展質量問題擺在更為突出的位置，著力提升發展質量和效益。

當今世界正經歷百年未有之大變局，我國發展的外部環境日趨複雜。防範化解各類風險隱患，積極應對外部環境變化帶來的衝擊挑戰，關鍵在於辦好自己的事，提高發展質量，提高國際競爭力，增強國家綜合實力和抵禦風險能力，有效維護國家安全，實現經濟行穩致遠、社會和諧安定。經濟、社會、文化、生態等各領域都要體現高質量發展的要求。

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以推動高質量發展為主題，必須堅定不移貫徹新發展理念，以深化供給側結構性改革為主線，堅持質量第一、效益優先，切實轉變發展方式，推動質量變革、效率變革、動力變革，使發展成果更好惠及全體人民，不斷實現人民對美好生活的向往。

第二，關於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。構建新發展格局，是與時俱進提升我國經濟發展水平的戰略抉擇，也是塑造我國國際經濟合作和競爭新優勢的戰略抉擇。改革開放以來特別是加入世貿組織後，我國加入國際大循環，市場和資源「兩頭在外」，形成「世界工廠」發展模式，對我國快速提升經濟實力、改善人民生活發揮了重要作用。近幾年，隨著全球政治經濟環境變化，逆全球化趨勢加劇，有的國家大搞單邊主義、保護主義，傳統國際循環明顯弱化。在這種情況下，必須把發展立足點放在國內，更多依靠國內市場實現經濟發展。我國有14億人口，人均國內生產總值已經突破1萬美元，是全球最大和最有潛力的消費市場，具有巨大增長空間。改革開放以來，我們遭遇過很多外部風險衝擊，最終都能化險為夷，靠的就是辦好自己的事、把發展立足點放在國內。

構建新發展格局，要堅持擴大內需這個戰略基點，使生產、分配、流通、消費更多依托國內市場，形成國民經濟良性循環。要堅持供給側結構性改革的戰略方向，提升供給體系對國內需求的適配性，打通經濟循環堵點，提升產業鏈、供應鏈的完整性，使國內市場成為最終需求的主要來源，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。新發展格局決不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環。推動形成宏大順暢的國內經濟循環，就能更好吸引全球資源要素，既滿足國內需求，又提升我國產業技術發展水平，形成參與國際經濟合作和競爭新優勢。

第三，關於「十四五」和到2035年經濟發展目標。在徵求意見過程中，一些地方和部門建議，明確提出「十四五」經濟增長速度目標，明確提出到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番目標。文件起草組經過認真研究和測算，認為從經濟發展能力和條件看，我國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。同時，考慮到未來一個時期外部環境中不穩定不確定因素較多，存在不少可能衝擊國內經濟發展的風險隱患，新冠肺炎疫情全球大流行影響深遠，世界經濟可能持續低迷，中長期規劃目標要更加注重經濟結構優化，引導各方面把工作重點放在提高發展質量和效益上。

黨中央的建議主要是管大方向、定大戰略的。綜合考慮各方面因素，建議稿對「十四五」和到2035年經濟發展目標採取了以定性表述為主、蘊含定量的方式。編制規劃《綱要》時可以在認真測算基礎上提出相應的量化目標。

第四，關於促進全體人民共同富裕。共同富裕是社會主義的本質要求，是人民群眾的共同期盼。我們推動經濟社會發展，歸根結底是要實現全體人民共同富裕。新中國成立以來特別是改革開放以來，我們黨團結帶領人民向著實現共同富裕的目標不懈努力，人民生活水平不斷提高。黨的十八大以來，我們把脫貧攻堅作為重中之重，使現行標準下農村貧困人口全部脫貧，就是促進全體人民共同富裕的一項重大舉措。當前，我國發展不平衡不充分問題仍然突出，城鄉區域發展和收入分配差距較大，促進全體人民共同富裕是一項長期任務，但隨著我國全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程，我們必須把促進全體人民共同富裕擺在更加重要的位置，腳踏實地，久久為功，向著這個目標更加積極有為地進行努力。為此，建議稿在到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標中提出「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」，在改善人民生活品質部分突出強調了「扎實推動共同富裕」，提出了一些重要要求和重大舉措。這樣表述，在黨的全會文件中還是第一次，既指明了前進方向和奮鬥目標，也是實事求是、符合發展規律的，兼顧了需要和可能，有利於在工作中積極穩妥把握，在促進全體人民共同富裕的道路上不斷向前邁進。

第五，關於統籌發展和安全。我們越來越深刻地認識到，安全是發展的前提，發展是安全的保障。當前和今後一個時期是我國各類矛盾和風險易發期，各種可以預見和難以預見的風險因素明顯增多。我們必須堅持統籌發展和安全，增強機遇意識和風險意識，樹立底線思維，把困難估計得更充分一些，把風險思考得更深入一些，注重堵漏洞、強弱項，下好先手棋、打好主動仗，有效防范化解各類風險挑戰，確保社會主義現代化事業順利推進。

基於上述認識，建議稿設置專章對統籌發展和安全、加快國防和軍隊現代化等作出戰略部署，強調要堅持總體國家安全觀，加強國家安全體系和能力建設，築牢國家安全屏障。

第六，關於堅持係統觀念。建議稿提出，「十四五」時期經濟社會發展必須遵循堅持係統觀念的原則。黨的十八大以來，黨中央堅持係統謀劃、統籌推進黨和國家各項事業，根據新的實踐需要，形成一係列新布局和新方略，帶領全黨全國各族人民取得了歷史性成就。在這個過程中，係統觀念是具有基礎性的思想和工作方法。

全面建成小康社會後，我們將開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程，我國發展環境面臨深刻復雜變化，發展不平衡不充分問題仍然突出，經濟社會發展中矛盾錯綜復雜，必須從係統觀念出發加以謀劃和解決，全面協調推動各領域工作和社會主義現代化建設。

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第七，關於全面建成小康社會的完成情況和宣布時機。到建黨100周年時，全面建成惠及十幾億人口的更高水平的小康社會，是我們黨進入新世紀後，在基本建成小康社會基礎上提出的奮鬥目標，是對人民的莊嚴承諾。自改革開放之初黨中央提出小康社會的戰略構想以來，我們把人民對美好生活的向往作為奮鬥目標，幾代人一以貫之、接續奮鬥。「十三五」時期是全面建成小康社會決勝階段，我們突出抓重點、補短板、強弱項，堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰，取得一係列新的重大成就。突如其來的新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來了很大不利影響。在黨中央堅強領導下，經過全國人民共同努力，新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果，我國經濟社會恢復走在全球前列，主要經濟指標趨好，社會民生得到有效保障。預計今年我國國內生產總值超過100萬億元人民幣，人民生活水平顯著提高，現行標準下農村貧困人口全面脫貧，「十三五」規劃確定的發展目標可以如期完成，全面建成小康社會目標可以如期實現。

考慮到目前仍是全面建成小康社會進行時，建議稿表述為「決勝全面建成小康社會取得決定性成就」。明年上半年黨中央將對全面建成小康社會進行係統評估和總結，然後正式宣布我國全面建成小康社會。

同志們！審議通過「十四五」規劃和2035年遠景目標建議，是這次全會的主要任務。大家要認真思考、深入討論，提出建設性意見和建議，制定出一份高水平的規劃建議。讓我們同心協力、集思廣益，共同把這次全會開好！

責任編輯：鄧國強

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