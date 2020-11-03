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【十四五規劃】中央提加強經濟安全風險預警 關鍵領域安全可控

國情動向 19:48 2020/11/03

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【十四五規劃】中國提加強經濟安全風險預警 關鍵領域安全可控

據新華社，中共中央關於制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議，明確提到要確保國家經濟安全，加強經濟安全風險預警、防控機制和能力建設，實現重要產業、基礎設施、戰略資源、重大科技等關鍵領域安全可控。

建議又提到，實施產業競爭力調查和評價工程，增強產業體系抗衝擊能力。確保糧食安全，保障能源和戰略性礦產資源安全。維護水利、電力、供水、油氣、交通、通信、網絡、金融等重要基礎設施安全，提高水資源集約安全利用水平。維護金融安全，守住不發生系統性風險底線。同時，確保生態安全，加強核安全監管，維護新型領域安全。構建海外利益保護和風險預警防範體系。

習：風險因素明顯增多 要下好先手棋打好主動仗

習近平在有關建議說明中指出，當前和今後一個時期是中國各類矛盾和風險易發期，各種可以預見和難以預見的風險因素明顯增多。必須堅持統籌發展和安全，增強機遇意識和風險意識，樹立底線思維，把困難估計得更充分一些，把風險思考得更深入一些，注重堵漏洞、強弱項，下好先手棋、打好主動仗，有效防範化解各類風險挑戰。

【十四五規劃】專家：雙循環成經濟主軸 核心是暢通與安全

【十四五規劃】中央對十四五與2035建議全文公布　合共60條  

【十四五規劃】習如何闡述中央的十四五及2035建議？全文發佈

建議指出，要堅持總體國家安全觀，把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程，防範和化解影響中國現代化進程的各種風險，築牢國家安全屏障。

在加強國家安全體系和能力建設方面，完善集中統一、高效權威的國家安全領導體制，完善重要領域國家安全立法、制度和政策；健全國家安全審查和監管制度，加強國家安全執法；增強全民國家安全意識；堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，全面加強網絡安全保障體系和能力建設；嚴密防範和嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

責任編輯：林佩怡

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