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【中澳關係】中國停購7產品報復澳洲？中方稱進口商自主決定

國情動向 10:36 2020/11/04

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澳洲就新冠肺炎、地緣政治與5G等問題，與中國關係惡化，彭博社指稱，中國已下令貿易商自本周五起，停止購買至少7類澳洲產品包括煤炭、大麥、銅礦、糖、木材、葡萄酒和龍蝦。中國外交部回應時說，這是中國進口商自主減少採購。

彭博社引述知情人士表示，中國政府已下令，中國貿易商從本周五起停止進口煤炭、大麥、銅礦石和精礦、糖、木材、葡萄酒、龍蝦等至少7類澳洲商品，而停止進口消息，則已在最近幾周傳達給貿易商。

但澳洲對中國出口的最大商品鐵礦石，不包括在中國禁止進口的澳洲產品內。

下一步　傳會波及澳洲小麥

另有消息人士稱，已至少有一家報關公司在本周二起，停止裝運上述7類產品。今日還有消息傳出，澳洲小麥可能被中國列入禁止進口的清單中。

據報道，中國是澳洲最重要貿易夥伴，僅在2018到2019年度，澳洲對中國的農業出口額，就達到160億澳元、折合879億港元。但自澳洲禁止華為參與該國的5G網絡建設以來，澳洲、中國間的貿易關係便開始陷入緊張。

【中澳緊張】澳洲前財長稱中國報復「不成熟」 傳這些商品將被禁

【中澳緊張】中國棉紡廠傳被要求停購澳洲棉花 否則交4成關稅

路透社就有關中國停止進口澳洲部份商品一事，向中國外交部查詢，中方回應指，「企業減少從澳洲進口相關產品，是企業自主行爲」。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）在一份聲明中表示，「雖然我們不應匆忙下結論，但我們正在與這些報告涉及的各個行業密切聯繫」，「我們還繼續向中國當局進行詢問，以尋求澄清，並鼓勵他們解決一些令人擔憂的領域」。

【中澳緊張】環球時報：中國禁止澳洲兩名「反華學者」入境

【中澳關係】中國報復澳洲　阻龍蝦進口？中方這樣回應

責任編輯：鄧國強

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