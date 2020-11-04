【美國大選】開票時刻人民幣劇震　離岸急貶近千點子後反彈

▲ 開票時刻人民幣兌美元大波動 離岸曾急貶逾千點子

美國大選開票情況擾動匯市，人民幣匯價今早大幅波動，離岸人民幣兌美元（CNH）一度大幅貶值近千點，曾跌破6.77，隨後大幅反彈，在岸價（CNY）亦一度跌近700點後反彈。分析料大選結果明確前，人民幣將延續波動。

離岸人民幣匯價今日寬幅波動，早市曾升破6.65關口，此後又大幅貶值至6.77水平，截至發稿報6.7332，日內仍跌逾600點。

在岸人民幣兌美元一度跌至6.7495，較上日跌逾650點至三周新低。市場估計，在關鍵州特朗普領先拜登，避險情緒急速升溫，美指升至94關口上方，人民幣也擴大跌幅。

人民幣兌美元中間價今日報6.6771，較上日升186點。

中信銀行（國際）首席經濟分析師廖群表示，若美國民主黨總統候選人拜登當選美國總統，美匯指數或會反彈，導致人民幣略為貶值，回落至6.77兌每美元。他續指，中國希望人民幣不會太波動，所以取消遠期售匯業務的外匯風險準備金率及人民幣中間價逆周期因子。

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人民幣兌美元3季度呈單邊升勢，升值幅度超過4%，人民幣兌美元匯率一度觸及6.7水平。該行解釋，升值有3個原因，首先是美匯指數下行，人民幣對美元自然趨強。

另外，兩國經濟復甦速度不同，新冠肺炎疫情在中國基本受控，從而經濟復甦強勁，而美國疫情居高不下，拖累經濟復甦步伐。加上，兩國央行貨幣政策有別，美聯儲為振興經濟一再寬鬆，令中美利差持續擴大。

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責任編輯：游昊雲

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