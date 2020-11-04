【內地富二代】王思聰深夜現身路邊攤親自炒飯 真相是這樣（有片）

萬達集團創始人王健林獨子王思聰擁有超級富二代的光環，在娛樂場所動輒豪擲百萬。不過，近日卻有人發現王思聰在街頭的小食攤炒飯，動作如行雲流水般嫻熟，十足一個老手。網民戲稱「富二代居然淪落到街頭顛勺炒飯」。真相是如何呢？

日前有網傳影片顯示，王思聰在路邊攤炒飯，雖然設備簡陋，衛生狀況也不盡人意，但王思聰似乎並不在意，一手執鍋鏟，一手掂著鍋，不斷翻炒，加調味料也是輕車熟路，還不時調節一下火力，十足一個經驗豐富的大廚。

後來有網民爆料稱，當時王思聰與朋友從酒吧出來吃宵夜，因炒飯攤攤主忙不過來，王思聰就親手掌勺操作起來，動作非常嫻熟，還有人現場說「多加幾個雞蛋」。

影片在微博上流傳後，有人讚「就喜歡他這麼接地氣，毫無架子」；更多人是覺得驚奇，「這也太神奇了，居然是個富二代干的事，關鍵是後邊站個保鏢，看著他炒，絕了」。

事實上，王思聰的一舉一動都受人關注。此前，他被曝在夜店豪擲200萬買黑桃A香檳。

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責任編輯：尹航