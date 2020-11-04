▲ 習近平說金融工作要管住人 黨媒舊話新刊有玄機？

中共中央黨報人民日報今天刊登中國銀保監會官員的文章，重申中共總書記習近平早前談話強調，金融管理工作就是要做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。

人民日報周三在第9版刊登中國銀行保險監督管理委員會（中國銀保監）非銀行金融機構監管部二級巡視員侯宇堯的文章，題為「為防範化解金融風險提供制度保障」。

文章一開頭即表示，「金融安全是國家安全的重要組成部分。防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。」

文章隨後表示，習近平曾強調，「金融管理部門要努力培育恪盡職守、敢於監管、精於監管、嚴格問責的監管精神，形成有風險沒有及時發現就是失職、發現風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅監管氛圍。」

中國銀保監巡視員引習：紮牢制度防火牆

「要做到『管住人、看住錢、紮牢制度防火牆』。要管住金融機構、金融監管部門主要負責人和高中級管理人員，加強對他們的教育監督管理，加強金融領域反腐敗力度。」

侯宇堯表示，「中國銀行保險監督管理委員會深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真履行金融監管職能，始終堅持底線思維、增強憂患意識，努力平衡好穩增長和防風險的關係，精準有效處置重點領域風險，有效防範化解金融風險。

據了解，侯宇堯文中所引述的，是習近平去年2月22日在中共中央政治局一場關於「完善金融服務、防範金融風險」集體學習的發言。

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侯宇堯並強調，加強金融風險防控能力、提高金融監管質效，亟須在建立聯動監管機制上下功夫。因此，金融監管部門應主動加強與地方黨委、政府和各級紀檢監察部門的協調配合，加強與公安機關、檢察院和法院等部門聯動配合。

值得注意是，包括中國人民銀行下屬的《金融時報》在內的多家媒體，近期連續發表文章，對大型互聯網企業進入金融領域帶來的問題和風險，以及互聯網金融亂象等主題發表觀點，顯示中國互聯網金融政策，採取更關注的態度。詳見【下一頁】

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責任編輯：鄧國強

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