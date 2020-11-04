【中美角力】美日澳印聯合軍演高調登場 外交部這樣回應

▲ 中美澳印4國艦隊在孟加拉灣會師

美日澳印周二（3日）在印度洋展開「2020 Malabar」年度軍演，出動8艘艦艇及多架軍機。在新冠肺炎疫情後與中國交惡的澳洲，自2007年來首次加入。美國太平洋艦隊聲明指，聯合軍演旨在推進四國軍隊策劃、整合和實施高端作戰策略的能力。外界普遍相信軍演目的是圍堵中國，遏制後者在印太地區擴張。

中國外交部發言人汪文斌在記者會上被問及此事，回應道：「我們希望，有關國家的軍事行動能夠有利於地區和平穩定，而不是相反。」

該個軍演分為兩階段進行，首階段從本月3日至6日在孟加拉灣展開，次階段預期在本月中旬，於阿拉伯海舉行。作為東道主的印度，派出驅逐艦蘭維賈伊號、護衞艦希瓦利克號、巡邏艦蘇坎亞號、補給艦沙克蒂號，以及辛胡拉傑號柴電動力潛艦，美軍派出神盾驅逐艦麥凱恩號，澳洲派出護衞艦巴拉瑞特號，而日本則派出護衞艦大波號。印度還出動新購入的P-8I反潛機、都尼爾巡邏機、艦載直升機，以及教練機執行訓練任務。

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麥凱恩號艦長伊斯特迪中校表示，合作維護地區安全與穩定，遏制對自由和開放印太地區的挑戰，比以往任何時候都更重要。該番話未明顯針對中國，但相信與美國國務卿蓬佩奧早前的談話內容的意思相同，後者表示。中國在印太地區日益強硬，聯手保護自己的盟友和人民不受脅迫，比過去任何時候都更加重要。

值符一提的是，該個軍演最初是美國和印度的雙邊操練，日本在2017年才加入成為永久成員，而澳洲曾在2007年參加過一次，但此後疑因遭到北京強烈反對後，一直未重返演習。前幾年，雖然澳洲曾表達願意參加軍演，印度方面亦沒有同意。

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責任編輯：陳建錫