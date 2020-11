【美國大選】大陸乘美國政治亂局武統台灣？美智囊一字回應

美國大選已進入點票階段,但選後不排除出現訴訟,美國政局或添不明朗。有美國官員此前宣稱,中國大陸或許會視美國選舉亂局為武統台灣的時機。美國智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國專家葛來儀(BonnieGlaser)3日對此發文回應,只回應一個字:NO。

葛來儀曾任美國國防部、國務院的資深顧問,目前也擔任亞太安全合作理事會美國委員會董事會成員,以及美國對外關係委員會成員,是美國的中國問題權威。

葛來儀談10月驚奇沒出現

葛來在社交媒體發文指出,美國選舉儘管沒發生10月驚奇,但許多人仍持續警告,美國會持續對中國邊界進行挑釁;與此同時,一些美國專家則指出,中國會在美國選後的混亂中,乘時對台灣動武,「這真的有可能嗎?不會」。

Even though there was no Oct surprise, many Chinese continue to warn that US will engage in a provocation on China's periphery. Some US experts say China will take advantage of uncertainty (chaos?) after US election to attack Taiwan, or something else. Is either really likely? No