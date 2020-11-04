【美國大選】大陸乘美國政治亂局武統台灣？美智囊一字回應

美國大選已進入點票階段，但選後不排除出現訴訟，美國政局或添不明朗。有美國官員此前宣稱，中國大陸或許會視美國選舉亂局為武統台灣的時機。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家葛來儀（BonnieGlaser）3日對此發文回應，只回應一個字：NO。

葛來儀曾任美國國防部、國務院的資深顧問，目前也擔任亞太安全合作理事會美國委員會董事會成員，以及美國對外關係委員會成員，是美國的中國問題權威。

葛來儀談10月驚奇沒出現

葛來在社交媒體發文指出，美國選舉儘管沒發生10月驚奇，但許多人仍持續警告，美國會持續對中國邊界進行挑釁；與此同時，一些美國專家則指出，中國會在美國選後的混亂中，乘時對台灣動武，「這真的有可能嗎？不會」。

Even though there was no Oct surprise, many Chinese continue to warn that US will engage in a provocation on China's periphery. Some US experts say China will take advantage of uncertainty (chaos?) after US election to attack Taiwan, or something else. Is either really likely? No

美國前參謀長聯席會議副主席、退役上將詹姆斯.A.溫尼菲爾德（James A. Winnefeld），以及奧巴馬政府時期兩度擔任中央情報局（CIA）代局長的莫瑞爾（Michael Morell）稍早前聯合撰文，並刊登於美國海軍學院出版的《會刊》（Proceedings）。

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文章中指出，若美國大選投票後，選舉爭議持續不斷，解放軍很有可能會在明年以3天的時間解決「台灣問題」，時間可能就在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期間。

文中推測，中國會快速將解放軍隊調至台灣海峽，先攻佔澎湖、金馬等離島，封鎖台灣逃出的航路，再派遣軍艦至東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣；屆時白宮會緊急召開會議，爭辯救或不救，但最後可能花太多時間，台灣已先投降。

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責任編輯：鄧國強

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