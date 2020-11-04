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財新服務業PMI錄得10年來次高增速 已擺脫疫情影響

經濟脈搏 14:57 2020/11/04

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財新中服務業採購經理人指數（PMI）從上月的54.8升至56.8，連續第六個月擴張，並錄得2010年8月後次高增速，顯示服務業活動大幅增長。報告稱，迄今6個月以來，服務業經營活動每月都錄得增長，顯示行業運行已擺脫年初疫情下滑影響，呈現持續復甦。

受疫情暴發影響，2月份服務業PMI錄得26.5，為2005年11月調查開展以來首次跌破榮枯線。5月份從4月的44.4反彈至55.0，為疫情後首次擴張，6月創出2010年4月後最高58.4。PMI高於50表明服務業活動擴張，低於50表明萎縮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業、服務業供需兩旺，相關指數均位於近年來高位，在手訂單、採購、庫存等指標亦表現強勁，未來數月，經濟持續恢復是大概率事件，但後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。具體分項看，新訂單量大幅加速增長，增速為2010年9月後第三高，和客戶需求持續恢復、新產品上市有關。

財新服務業PMI錄得近10年來次高增速 已擺脫疫情影響

中國10月財新製造業PMI升至53.6 逾9年半新高 疫情抑制出口

中國9月財新服務業PMI升至54.8  供需加速恢復但風險仍存 

不過，來自海外的新訂單連續第四個月下滑，繼續受疫情影響。10月份，新接業務量增長，促使企業連續第三個月增加用工。不過，經營成本漲幅加劇，為超過兩年來最顯著。企業經營信心出現改善，樂觀度升到2012年4月後最高。

財新同時公布，10月綜合PMI從9月的54.5升至55.7，顯示中國整體生產經營活動大幅加速增長，並錄得近十年來最高增速。10月份財新服務業PMI走勢與官方數據一致。國家統計局和物流與採購聯合會此前公布的數據顯示，10月份官方非製造業PMI為56.2，比上月上升0.3個百分點，為年內高點，顯示非製造業復甦步伐有所加快。

【中國經濟】9月PMI反映第三季經濟復甦加快 「雙循環」仍有大挑戰

【中國經濟】9月財新製造業PMI微降至53 外需走強就業擴張

中國8月財新服務業PMI勝預期 就業結束收縮開始擴張

8月財新中國製造業PMI升至53.1創9年半新高 新出口訂單年內首擴張

責任編輯：游昊雲

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