李克強這樣談科技大戰略：不搞彎道超車（組圖）

中美科技戰白熱化，中共十九屆五中全會通「十四五規劃（2021-2025）與2035目標建議」中，明確科技「自立自強」戰略。國務院總理李克強周二（3日）赴河南考察時，重申基礎科學重要性，但強調創新突破不能急於求成，不搞彎道超車，必須以「十年磨一劍」精神將基礎打牢。

中國政府網報道，李克強周二下午赴鄭東新區中原科技城聽取河南新興產業集群推動新舊動能轉換情況匯報，並考察中原動力智能機器人有限公司。

據報道，李克強在考察中表示，「機器人研發關鍵靠（演）算法，而算法關鍵靠數學」；中國有巨大的市場，「推動應用和集成創新十分必要」。

李：必須以十年磨一劍精神 將基礎打牢

他並強調，要實現真正的創新突破，就一定要在科學基礎方面打好基礎，而數學是基礎中的基礎；創新突破不能急於求成，也不搞彎道超車，必須潛下心來，「以十年磨一劍的精神和把冷板凳坐熱的堅強意志力，踏踏實實把數學這個基礎中的基礎打牢」。

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美國針對中國發動的科技戰，已然白熱化，華為公司在美方禁令下，面臨艱鉅挑戰。

華為創辦人任正非稍早訪問北京大學等高等院校時不諱言，中國目前的科學研究狀態類似第二次世界大戰前的美國，「在研究上充滿功利主義，不重視基礎研究和基礎教育」。

中共十九屆五中全會通過的「十四五規劃與2035目標建議」中，再次強調堅持創新科技在中國現代化建設的核心地位，將科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，並進一步具體鎖定人工智能、量子訊息、積體電路等領域。

觀察者指，李克強的談話，進一步闡述中央穩步加快推進利技創新，實現科技自立自強的戰略。

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責任編輯：鄧國強

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