【中國經濟】抗美圍堵 中國新設10個進口貿易促進創新示範區

面對美國圍堵，中央強調堅持擴大開放。在第三屆進博會開幕之際，中國公布新設進口貿易促進創新示範區名單。中新社稱，這是中國主動擴大進口的又一舉措。

示範區有貿易促進和貿易創新兩大功能

去年第二屆進博會期間，中國提出要培育一批進口貿易促進創新示範區，現在這一承諾已經落地。4日，中國公布了10個示範區名單，包括上海市虹橋商務區、江蘇省昆山市、浙江省義烏市、福建省廈門湖裡區、廣東省廣州南沙區、陝西省西安國際港務區等。

商務部外貿司司長李興乾介紹，這10個示範區覆蓋東中西部和東北老工業基地，囊括海陸空港，體現了中國進口發展的動力和潛能。

李興乾稱，這批示範區主要有貿易促進和貿易創新兩大功能。示範區將著力提升進口便利化水平，促進進口商品流通，實現中國擴大進口的開放承諾。此外，還將擴大技術設備和原材料進口，促進進口與產業深度融合、高效聯動。

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他表示，中方期待用三至五年時間，培育一批監管制度創新、服務功能齊全、交易模式靈活的進口示範區，推動中國進口規模穩步擴大、結構不斷優化，帶動相關產業提質增效、消費水平明顯提升。

據官方數據，三季度中國進口總值按年增長4.3%，規模創歷史新高。另據WTO數據，上半年中國進口佔全球份額達11.3%，較去年同期提高0.8個百分點，創歷史新高。

責任編輯：尹航

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