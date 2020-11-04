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【新冠肺炎】北韓為防輸入疫情 傳在中朝邊境埋地雷

社會熱點 16:19 2020/11/04

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北韓據報在中朝邊境埋下地雷，防止有人越過邊境

南韓國家情報院昨日（3日）接受國會情報委員會的國政監查時，引述據稱自來北韓勞動黨政治部的會議文件指，北韓因沒有足夠的防疫手段，一旦新冠肺炎疫情爆發，至少將有30至50萬人染病死亡。為了防止病毒傳入，北韓在中國疫情最嚴峻、即今年2月左右，在兩國接壤地區埋下地雷，阻止有人越過邊境。

報告又指，由於在物資和技術上的缺乏，北韓對疫情存有恐懼心理，規定可對防疫不力的幹部處以死刑。黨中央委員會向全國派遣監視人員，將防疫視為首要課題，根據軍法處置違反防疫規定的行為。為了防止疫情流入，朝鮮不接受包括南韓在內的外部物資，今年8月將物品運入境內的海關人員大舉遭到處罰。

對於北韓日前受洪澇災害，報告指，當地最大的礦藏地檢德等發生大規模積水災害，在8至9月鉛、鋅減產三成，秋穀產量也較往年減少20噸。

北韓是視為目前防疫最成功的國家之一，得益於其強硬的手段。今年3月曾傳出官方下令，一經發現有人偷越國境，可即時槍斃。8月開城爆出首宗疫情後，官方隨即要求封城，並在所有火車站、長途巴士站、道政府駐地入口增設防疫哨所。北韓官方近期還制定了《緊急防疫法》，要求外國人亦必須「絕對服從」平壤政府實施的緊急防疫措施，包括禁止聚會、不必要的出行、在公共場所進行遊戲、娛樂等行為，並要時刻佩戴口罩、禁止握手等。

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責任編輯：陳建錫

傳染病 疫情 政治 治療 水災 南韓 北韓 中國 新冠肺炎疫情

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