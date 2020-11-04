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海南想變「新香港」？當地已在這兩方面發力

經濟脈搏 18:34 2020/11/04

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中美角力白熱化、外部環境嚴峻之下，中央提出建設更高水平開放型經濟新體制，穩步推進海南自由貿易港建設。《紐約時報》認為，按照中國的構想，海南將成為自由貿易港和國際商業中心，定位似乎與今天的香港相若；複製香港的模式並不容易，在購物或吸引企業總部等方面，海南已開始發力。

此前有評論聲稱，海南自貿港會與香港產生競爭關係，國家發改委否認此說法，稱二者互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。

提高免稅購物額 遊客大增

據《紐約時報》報道，在購物或吸引企業總部等方面，海南已開始發力。

首先是購物方面。7月實施的新規將海南離島旅客每年每人免稅購物額度提高至10萬元（人民幣，下同），不限次數。若加上關稅和其他稅，內地的進口化妝品要貴出一半。

新規效果立顯，海南的遊客數量按年增長近三分二。

【海南自貿港】衝擊香港偽命題  海南發展需腳踏實地

國務院發海南自貿港建設方案 離島免稅購物額將增至10萬元

在吸引企業和富人方面，海南官員大幅減稅。在內地，高收入個體面臨著高達45%的所得稅，許多企業需繳納25%的所得稅。海南已將一些個人和公司稅率降低到15%。

這就吸引一些富人爭相在海南設立個人公司。同樣，中國的企業也在探索在海南設立子公司。至於新類型的商業，如醫療行業，可以利用海南的自然環境來吸引客人。

紐約時報：海南自貿港發展面臨挑戰

報道又提到，把海南建設成一個低稅收、低監管的避風港將是一項艱巨任務。

《紐約時報》又指，儘管其他省份可能會對海南的低稅收、以至其他優惠政策憤憤不平，但中央並不會因此改變對海南的政策。

這包括一些持續存在的關稅。海南省省長沈曉明曾在今年6月的一個新聞發布會上說，在海南購買一艘1,000萬元的進口游艇，可以省380萬元的關稅和其他稅。

【十一黃金周】假期前10噸免稅品已運抵 海南免稅店5天賣6億元

【內循環經濟】「Cartier平過香港」　海南旅遊報復性反彈　

而財政部副部長鄒加怡在同一個發布會上澄清，只是用於旅游業的進口小汽車、公共汽車和游艇才可免徵關稅。

報道指出，複製香港的模式並不容易。香港的成功在很大程度上得益於其自由放任的監管、獨立的司法體系、資金的自由跨境流動和信息的自由交流。而且香港還靠近廣東省的製造業。然而海南並無這些條件，也缺乏香港那種受過好的教育的勞動力。

責任編輯：尹航

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