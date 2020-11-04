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【中美角力】美「死神」無人機擬售台灣 環時笑它是標靶（組圖，有片）

國情動向 17:09 2020/11/04

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【中美角力】美「死神」無人機擬售台灣 環時笑它是標靶

中美地緣政治持續鬥力，針對美國計劃向台灣出售4架MQ-9「死神（Reaper）」無人機，環球時報引述內地專家看法指出，美方並未在這次軍售中提供配套的對地攻擊武器，因此台灣暫時只能以此執行高空偵察任務。由於其戰時生存能力差，台灣這次花6億美元、折合港幣46.5億元採的這批無人機，還是打算向美國「交保護費」。

路透社報道，美國這次對台軍售是特朗普政府放寬無人機技術出口以來，首度對外提供MQ-9「死神」無人機，而實際型號會是稱MQ-9的海軍版、又稱作「海上衛士」，其最大航程超過1.1萬公里，可連續飛行50小時。

【中美角力】美推140億對台軍售  含阻解放軍搶灘神器（組圖，有片）

【中美角力】美推動對台軍售傳再多兩項 MQ-9無人機及反艦導彈

消息人士說，儘管這款無人機可裝配多種武器，但美國這次對台出售的4架MQ-9將僅配備偵察設備。

美售台的只是海軍版  沒配備武器

人民日報社旗下環球時報引述內地專家指出，MQ-9屬中空長航時「察（偵察）打（攻擊）一體」無人機，與美國空軍主要使用MQ-9執行對地打擊任務不同，美國海軍更看中其長續航能力，可搭載偵察裝置，對遼闊的海域執行連續偵察和搜索任務，再通過數據鏈將相關信息即時下傳到地面。

若使用衛星通信系統進行控制，其可飛行可達上萬公里，也可裝備飛彈和精確制導炸彈對目標實施打擊。

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內地專家表示，前段時間美國批准對台出售的MS-110偵照莢艙也可由MQ-9攜帶，在台灣海峽上空執行偵察任務時，其探測範圍可深至大陸沿岸的淺近縱深。和平時期，該機可在台海周邊、南海及遠離大陸的空域，對解放軍艦艇進行長時間跟蹤監視。

一旦爆發軍事衝突，理論上還可為台灣軍方新引進的陸基魚叉反艦飛彈、及「海馬斯」機動火箭系統（HIMARS）提供視距外的目標識別和定位。但這種無人機缺乏自衛能力，在衝突中生存力很低。

路透：美國擬對台軍售7種武器 包括水雷、巡航導彈、無人機

【中美角力】美防長盼年內訪華 惟堅持繼續對台軍售

因此，平時在台灣海峽東側進行偵察尚可，若發生衝突，該機絕無進入大陸上空進行對地打擊的可能。解放軍既有完善嚴密的地面防空網，又有強大的航空兵力量，MQ-9這種無人機極容易在戰時淪為「靶機」。

內地專家：解放軍也有「翼龍10」　全球尖端

環球時報表示，台軍之所以對引進這款性能並不算先進的MQ-9無人機如此興奮，主要是因自身在此領域積累實在太差，而解放軍在此領域優勢明顯。大陸最新型「翼龍10」大型無人機可攜帶多種彈藥和偵察設備，處於全球軍用無人機的第一梯隊，足以與美國MQ-9一爭長短，且飛行速度還更勝一籌。

據了解，解放軍「翼龍10」高速大型無人機，最高飛行高度14,500米、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，至少能使用7種精確導引炸彈，應對不同任務。

中國大陸外交部發言人汪文斌周三指出，對美方計劃再向台灣出售武器，中方堅決反對，美方應停止售台武器與美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃，中方將根據形勢發展作出正當必要的反應。

兩岸文統無望也不必武統？大陸專家再提「北平模式」

大陸五部曲武統台灣？但因一理由 兩岸近期開火機會低

責任編輯：鄧國強

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