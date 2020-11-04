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【美國大選】被問特朗普可能贏   中國外交部用這句回應（組圖）

國情動向 19:23 2020/11/04

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美國總統選舉點票仍未有結果，結局仍然不明朗，中國外交部周三（4日）例行記者會上，有外媒就總統特朗普可能連任提問，發言人以一句回應：選舉正在舉行之中，結果尚未確定。

根據環球網報道，截至當地時間11月3日晚（香港時間4日下午），美國大選逐漸進入計票階段，有外媒在當天舉行的中國外交部例行記者會上，向發言人汪文斌提問稱，「雖然大選結果還未公布，但有些說法認爲特朗普將再次獲勝。請問中方對此有何評論」？

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汪文斌對此回應說：

我們注意到美國的總統選舉正在舉行之中，結果尚未確定。

汪文斌在回答另一個外媒記者有關美國大選的問題時稱，美國大選是美國的內政，中方在這個問題上不持立場。

在此之前，特朗普及拜登都聲言自己正邁向勝利。其中，特朗普在香港時間4下午在白宮東廳發表演說，稱「我們正在贏得一切」，他又感謝投票給他的選民，還稱他的競選團隊已經準備好慶祝。

而拜登與支持者見面時則說，「我今晚想告訴大家，我們相信我們正邁向勝選。我或特朗普均不宜宣告誰人勝出，這是美國人的決定，但我對結果感到樂觀」。

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責任編輯：鄧國強

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