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習近平：預計未來10年  中國進口有望超22萬億美元

經濟脈搏 20:46 2020/11/04

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第三屆中國國際進口博覽會開幕式4日晚在上海舉行，國家主席習近平以視頻方式發表主旨演講。習近平指讓中國市場成為世界的市場，預計中國未來10年累計商品進口額有望超過22萬億美元。

習近平在講話中強調，從歷史上看，不管遇到什麼風險、什麼災難、什麼逆流，人類社會總是要前進的，而且一定能夠繼續前進。各國走向開放、走向合作的大勢沒有改變。我們要攜起手來，共同應對風險挑戰，共同加強合作溝通，共同擴大對外開放。

【中國經濟】易綱稱必要進一步開放金融業 要增人幣匯率彈性

「我們要堅持合作共贏理念，信任而不是猜忌，攜手而不是揮拳，協商而不是謾罵，以各國共同利益為重，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。」他稱。

習近平強調，要堅持共商共建共享的全球治理觀，維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，完善全球經濟治理規則，推動建設開放型世界經濟。中國新發展格局不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。

【中國經濟】劉鶴：全年經濟大概率實現正增長 堅持全面開放

習近平指，中國有14億人口，中等收入群體超過4億，是全球最具潛力的大市場。預計未來10年累計商品進口額有望超過22萬億美元。

此外，習表示，中國經濟呈現穩定轉好態勢，前三季度實現正增長。

習近平指出，中國將出台跨境服務貿易負面清單，在數字經濟、互聯網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新。壓縮《中國禁止進口限制進口技術目錄》，為技術要素跨境自由流動創造良好環境。此外，中國將推動跨境電商等新業態新模式加快發展。

習近平稱，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場。

責任編輯：鄧中建

【五中全會】五中強調國內大市場　以雙循環對沖美脫鉤

【內循環】17城市去年人均消費超過3萬 上海深圳最高

【習近平南巡】習撐深圳開放抗美圍堵　香港能展強項

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