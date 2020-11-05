【美國大選】中美脫鉤難 分析：誰當選 中美金融市場聯繫都將深化

全球正觀望美國大選結果，關注點之一是中美關係何去何從。對於中美脫鉤論，路透分析認為，不論誰當選，中美金融市場的聯繫都將深化。

報道引述分析師和投資者普遍預計，特朗普若獲勝將在短期內令中國股市承壓。英傑華投資（Aviva Investors）的投資組合經理Will Malcolm稱，若特朗普連任，中國企業就會不知道下一個衝擊來自何處，很難做出資本配置決策。

但如果拜登獲勝，這種瘋狂行為會有「護欄」，「至少大家對風險在哪裡會略有所知，這樣企業決策就容易得多，因此將有益於中國股市」。

在拜登優勢重現之際，帶動A股周四走強，上證綜合指數早段曾升逾1%，升穿3300點關口，目前升幅收斂，報3294點，升約0.5%。

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報道指出，不論大選結果如何，中美金融市場關係只會加深，即使有貿易戰和外交關係艱難。

值得注意，在有關中美金融脫鉤討論中，中國加快資本市場改革，令外資更易進入其股市和債市，同時促進人民幣的國際使用。

中國人民銀行數據顯示，截至9月底，海外投資者持有的中國股票價值2.75萬億元人民幣，按年增長近1萬億元人民幣，中國從新冠疫情中強勁復甦，展現強烈的吸引力。而人民幣上漲、高收益率以及被納入全球主要股指，也助長對中國國債的買興，令外資在銀行間市場債券的持倉接近3萬億元人民幣。

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責任編輯：林佩怡

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