  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】中美脫鉤難 分析：誰當選 中美金融市場聯繫都將深化

國情動向 10:54 2020/11/05

分享：

全球正觀望美國大選結果，關注點之一是中美關係何去何從。對於中美脫鉤論，路透分析認為，不論誰當選，中美金融市場的聯繫都將深化。

報道引述分析師和投資者普遍預計，特朗普若獲勝將在短期內令中國股市承壓。英傑華投資（Aviva Investors）的投資組合經理Will Malcolm稱，若特朗普連任，中國企業就會不知道下一個衝擊來自何處，很難做出資本配置決策。

但如果拜登獲勝，這種瘋狂行為會有「護欄」，「至少大家對風險在哪裡會略有所知，這樣企業決策就容易得多，因此將有益於中國股市」。

在拜登優勢重現之際，帶動A股周四走強，上證綜合指數早段曾升逾1%，升穿3300點關口，目前升幅收斂，報3294點，升約0.5%。

【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失

【美國大選】被問特朗普可能贏   中國外交部用這句回應（組圖）

報道指出，不論大選結果如何，中美金融市場關係只會加深，即使有貿易戰和外交關係艱難。

值得注意，在有關中美金融脫鉤討論中，中國加快資本市場改革，令外資更易進入其股市和債市，同時促進人民幣的國際使用。

中國人民銀行數據顯示，截至9月底，海外投資者持有的中國股票價值2.75萬億元人民幣，按年增長近1萬億元人民幣，中國從新冠疫情中強勁復甦，展現強烈的吸引力。而人民幣上漲、高收益率以及被納入全球主要股指，也助長對中國國債的買興，令外資在銀行間市場債券的持倉接近3萬億元人民幣。

【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能

【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰

責任編輯：林佩怡

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失
今日
【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
今日
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰
2020/11/04
【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
今日
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
【美國大選】結果即使不明 中國也「穩賺不賠」？
今日
【美國大選】結果即使不明 中國也「穩賺不賠」？
外交 貿易戰 A股 特朗普 拜登 中美關係 金融 貿易 銀行 中國人民銀行

上一篇文章

【美國大選】特朗普自絕美國世界領袖地位 習不捨他離任？

下一篇文章

【拜登親中？】壓中國手段不同特朗普 對華有辣有唔辣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】被問特朗普可能贏 中國外交部用這句回應（組圖）
【美國大選】被問特朗普可能贏 中國外交部用這句回應（組圖）
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看
中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
中美釋積極訊號？蓬佩奧專機借道中國 外交部稱依法依規審批
中美釋積極訊號？蓬佩奧專機借道中國 外交部稱依法依規審批
【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失
【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失