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【美國大選】特朗普自絕美國全球領袖地位 習不捨他下台？

國情動向 15:13 2020/11/06

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【美國大選】特朗普自絕美國世界領袖地位 習不捨他離任？

美國大選點進入尾聲，民主黨拜登行情突然看漲，特朗普連任機會似乎在縮小。回顧特朗普上台以來，對中國連環出招施以制裁，但弔詭的是，西方乃至中國民間一些輿論，都說他連任對中國不一定是壞事、甚至是好事。一切要從特朗普倡議「美國優先」說起。

特朗普（Donald Trump）任期踏入第二年後，美方先後對中國發動貿易戰、科技戰，在台灣與香港等地緣政治議題上，對中方咄咄逼人；而特朗普過去不太關注的新疆等人權議題，亦成了他制衡中國的籌碼。中美關係由是陷入數十年來低谷。

但有評論卻認為，特朗普無論對中國百般施壓，但他的外交政策，卻意外地為中國擴展國際影響力騰出空間。

美退出國際合作　卻為中國騰出擴大影響力空間

特朗普任內，美國退出了巴黎氣候協議、跨太平洋夥伴協議（TPP）、聯合國人權理事會、聯合國教科文組織，並廢止了伊朗核協議。此外，特朗普政府已經宣布明年7月將退出世界衛生組織（WHO），同時也藉由妨礙人事任命使世界貿易組織（WTO）陷入癱瘓。

【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能

【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失

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對於美國在國際議題上自我孤立、甚至「自閉」的做法，套用美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治暨國際關係教授朱志群接受法新社訪問時的話，特朗普讓美國退出國事務，反讓中國獲得「機會」，以全球化、多邊主義和國際合作的領導者之姿，強化中國在全球的地位。

朱志群說，「特朗普如果獲得第二任任期，可能會讓中國有更多時間發展成為世界舞台上的大強國」。

甚至有觀察者指，在每個美國撤退的地方，習近平領導的中國就前進，這或讓中國被認同是自由貿易的捍衛者、對抗氣候變遷的領航員。

中國此前還承諾，將與較貧窮國家共享任何可能的新冠疫苗，這更可能鞏固中國在全球的領導者、排難者的形象。

特朗普讓美國「自閉」　中國輿論調侃是「川建國」

觀察者指，美國自我退出全球領袖角色，卻讓中國有更多空間接替美國在世界舞台的領航者地位，這或許是中共中央多次提及的「中國戰略機遇期」。可以說，特朗普對中國的施壓，只帶來短期痛楚，但「美國優先」的策略卻為中國造就是長期拓展國際影響力的空間。

這正正是有中國民間輿把特朗普形容為「川建國（特朗普又譯川普）」，意即特朗普自絕全球領袖地位，隨時造就中國成為全球「老大」國家。

【美國大選】特朗普與拜登鬥批中國  最終輸家卻是他們

【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危

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美國哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）的中國專家陸克（Philippe Le Corre）也同意，特朗普的「美國優先」，讓美國和傳統盟國局部切斷關聯，使中國獲得操作空間。

相反，若美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）擊敗特朗普當選總統，中國在所有這些議題上恐怕也不太能鬆口氣。中國擔心，拜登很可能讓美國再度領導人權事務，在新疆、西藏和香港自由等議題上對中國施壓。

朱志群便指出，「在新疆和西藏的人權議題上，拜登很可能會比特朗普態度更強硬」。

在這種權衡下，中國究竟想特朗普還是拜登連任，似乎是一個值得深思的議題。

【美國大選】長痛不如短痛  中國寧願特朗普連任？

【美國大選】不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？

責任編輯：鄧國強

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