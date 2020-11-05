【美國大選】結果明朗化人幣仍波動 料人幣將整固A股暫靠穩

▲ 結果明朗化人幣仍波動 料人幣將整固A股暫靠穩

美國總統大選結果明朗化，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）有望勝出，人民幣繼續波動，在岸人民幣兌美元早市大幅上升，一度上逾750點子，創28個月新高，但升幅大幅收窄，現報6.6512。離岸人民幣則曾升至2018年7月10日以來新高，但之後倒跌，現報6.6629。内地股市表現則相對冷靜，三大指數皆靠穩。

值得注意，離岸人民幣上日寬幅巨震，日內波幅逾1500點，創2015年8.11匯改以來最大日內波幅紀錄。周四在岸市場開盤後，境內外匯率略回落至6.65一線震盪。隨著市場對大選結果明朗化，人民幣最波動的時刻可能已經過去，短線有望迎來整固。

▲ 結果明朗化人幣仍波動 料後市現整固A股暫靠穩

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今日中間價調降0.19%至6.6895元，略弱於預測均值6.6878元。這一水平體現周三日盤階段人民幣下跌，並未完全反映夜盤時的大幅反彈。由於昨天市場波動劇烈，今日中間價預測範圍也有所放大，整體預測區間位於6.6759至6.6996元。

路透社引述分析指出，選情經歷各自反轉後有些清晰，市場風險偏好迅速累積，亞洲股市和匯市紛紛上行，人民幣也獲得提振。如果大選平穩過渡，美國更多刺激政策也可能落地，風險編好回升等因素會持續壓低美元，人民幣中期看好。

另一方面，隨著美國總統大選結果明朗化，内地股市靠穩。上證綜合指數連升3日，滬指曾升越3300點，最新報3297點，升19點，深證成指報13753點，升94點，創業板指報2752點，升1點。

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責任編輯：游昊雲

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