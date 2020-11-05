  • 25°C
香港時間 : 20201105日 (四) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】結果明朗化人幣仍波動 料人幣將整固A股暫靠穩

經濟脈搏 12:10 2020/11/05

分享：

結果明朗化人幣仍波動 料人幣將整固A股暫靠穩

美國總統大選結果明朗化，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）有望勝出，人民幣繼續波動，在岸人民幣兌美元早市大幅上升，一度上逾750點子，創28個月新高，但升幅大幅收窄，現報6.6512。離岸人民幣則曾升至2018年7月10日以來新高，但之後倒跌，現報6.6629。内地股市表現則相對冷靜，三大指數皆靠穩。

值得注意，離岸人民幣上日寬幅巨震，日內波幅逾1500點，創2015年8.11匯改以來最大日內波幅紀錄。周四在岸市場開盤後，境內外匯率略回落至6.65一線震盪。隨著市場對大選結果明朗化，人民幣最波動的時刻可能已經過去，短線有望迎來整固。

結果明朗化人幣仍波動 料後市現整固A股暫靠穩

【美國大選】中美脫鉤難 分析：誰當選 中美金融市場聯繫都將深化

【美國大選】開票時刻人民幣劇震　離岸急貶近千點子後反彈

今日中間價調降0.19%至6.6895元，略弱於預測均值6.6878元。這一水平體現周三日盤階段人民幣下跌，並未完全反映夜盤時的大幅反彈。由於昨天市場波動劇烈，今日中間價預測範圍也有所放大，整體預測區間位於6.6759至6.6996元。

路透社引述分析指出，選情經歷各自反轉後有些清晰，市場風險偏好迅速累積，亞洲股市和匯市紛紛上行，人民幣也獲得提振。如果大選平穩過渡，美國更多刺激政策也可能落地，風險編好回升等因素會持續壓低美元，人民幣中期看好。

另一方面，隨著美國總統大選結果明朗化，内地股市靠穩。上證綜合指數連升3日，滬指曾升越3300點，最新報3297點，升19點，深證成指報13753點，升94點，創業板指報2752點，升1點。

【聚焦人幣】觀望美大選人幣即期微升 料短期6.7附近寬幅波動

易綱：數字人民幣測試已有逾400萬宗交易 涉逾20億人幣

【中國經濟】各省市前3季GDP出爐 湖北省增速墊底

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

易綱：數字人民幣測試已有逾400萬宗交易 涉逾20億人幣
2020/11/02
易綱：數字人民幣測試已有逾400萬宗交易 涉逾20億人幣
【聚焦人幣】觀望美大選人幣即期微升 料短期6.7附近寬幅波動
2020/11/02
【聚焦人幣】觀望美大選人幣即期微升 料短期6.7附近寬幅波動
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
今日
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
【美國大選】開票時刻人民幣劇震　離岸急貶近千點子後反彈
2020/11/04
【美國大選】開票時刻人民幣劇震　離岸急貶近千點子後反彈
【美國大選】中美脫鉤難 分析：誰當選 中美金融市場聯繫都將深化
今日
【美國大選】中美脫鉤難 分析：誰當選 中美金融市場聯繫都將深化
創業 經濟 A股 創業板 拜登 民主黨 人民幣 中國 香港經濟日報 路透社

上一篇文章

【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？

下一篇文章

全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）
華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）
習近平說金融工作要管住人 黨媒舊話新刊有玄機？
習近平說金融工作要管住人 黨媒舊話新刊有玄機？
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）