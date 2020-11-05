【中美科技戰】小米明年擴招5千工程師 聚焦5G、6G等10大領域

中美科技角力不斷之際，中國科技企業紛紛加大研發投入，小米（01810）明年擬招聘5000名工程師，聚焦5G、6G等10大領域。

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍，周四（5日）在小米開發者大會上稱，今年小米入職2252人，目前研發團隊規模已超1萬人，明年還將擴招5000名工程師，涉及相機影像、屏幕顯示、快速充電、5G、6G通信技術標準等10個重點領域。

他稱，今年第三季的智能手機市場，小米重返世界前三，認為背後的支撐是技術，小米研發投入逐年增加。其中，小米相機部門工程師，已從兩年前的122人增至850人，增長6倍。小米還在北京、東京、巴黎等地設立9個相機研發中心。

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中共十九屆五中全會上周閉幕，通過中共中央關於制定十四五規劃及2035年遠景目標的建議，當中明確把科技自立自強作爲國家發展的戰略支撐，並要加快第五代移動通信（5G）等建設。

中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，周一（2日）向黨外人士通報全會精神，提到引導民營企業家主動融入新發展格局，提高科技研發投入。

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責任編輯：林佩怡

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