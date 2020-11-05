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【美國大選】中國對選舉三緘其口 其實早有兩手準備

國情動向 12:19 2020/11/05

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對於今次美國大選，中國政府採取不持任何立場的態度，對選舉及結果預測一直三緘其口。內地的中美關係學者指出，特朗普若成功連任，對中國來說肯定不是好消息，而拜登入住白宮，兩國關係也未必能明顯改善。但不管誰上台，北京均已有方法應對，絕不會出現束手無策情況。

知名中美關係學者、南京大學教授朱鋒指出，如果特朗普繼續執政，全面惡化的中美關係將不會有實質改變。反而隨著美國國內矛盾加劇，他對外會愈來愈狠，繼續在貿易、南海、台海、科技等問題上對中國施壓，國內學術界普遍不希望見到這樣的結果。朱認為，屆時中國以自身發展為重，再利用特朗普時代美國國際形像惡化的契機，採取更開放和柔和的政策，以爭取更多的國際支持和理解，他指中國這樣做將能創造出新的機會。

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人民大學教授時時殷弘則認為，一旦拜登上台，中美關係可能局部改善，但不會有整體上的變化。他在關稅和貿易問題上或許對中國緩和一些，在應對新冠肺炎疫情、反恐以及氣候變化問題上與中國進行有限合作。但因為拜登是險勝，他必須對美國鷹派做出妥協和讓步，不會對中美關係做出大的調整。中國將會對內堅持改革，對外擴大開放，適當進行戰略收縮，不樹敵過多。現在中國在一線有了美國這個對手，在二線還有印度、日本等潛在對手，局面需要改變。

事實上，十四五規劃已考慮中美交惡的可能性，會議結束後的公報全文稱，未來5年至15年將創新作為中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，同時把「備戰」和以國內市場為主的「雙循環」作為未來口號。分析指，這些政策都足以表明北京正做好準備，並不單是為了應對特朗普連任，而是各種局勢變化做好兩手準備，不會坐等大選結果出爐後為中美關係帶來改善的可能性。

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責任編輯：陳建錫

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