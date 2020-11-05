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雪櫃等大家電出口需求暴漲 廠商為何稱「訂單越多越虧」？

經濟脈搏 12:16 2020/11/05

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海外疫情未平息，「宅經濟」讓中國廚房小家電、環境類電器等小家電的出口訂單爆滿，雪櫃、洗衣機等與飲食、清潔有關的大家電出口也需求旺盛。訂單增加應是好事，為何有廠商稱「現在外貿訂單接得越多越虧」？

家電出口企業訂單爆發式增長

據內媒，「今年下半年家電行業出口型的企業，都碰到了訂單爆發式增長。」位於中山的中國雪櫃出口大戶奧馬電器的總裁姚友軍稱，主要原因是海外的疫情導致海外工廠沒有辦法充分開工，而消費需求又比沒有疫情之前增加了，造成對中國制造的家電需求快速增長，所有的家電出口企業目前的訂單都處於爆滿狀態。

姚友軍預計，在疫苗沒有大規模上市的情況下，海外訂單還會繼續增長。

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在格蘭仕中山園區的雪櫃工廠內，等待發貨的雪櫃，多到要擺放在生產線旁邊的空地。該廠工藝質量負責人稱，今年產能已翻番，但仍供不應求，現在接單，三個月後才能交貨，訂單要排到明年一季度，格蘭仕雪櫃廠計劃2021年產能再提升50%。

材料、物流、廠房成本齊上漲 還有匯率成本

不過，訂單暴漲的同時，也有廠商面臨成本增加的挑戰，包括材料價格上漲、勞動力成本上升、廠房租金和物流成本上升，以及人民幣匯率強勢。

有家電出口中小企業的從業者稱，相比去年9月，一年多來，匯率成本漲了6.2%，銅等漲價使綜合成本上漲3%。

具體來說，今年3月底、4月初裸銅價39,000元/噸（人民幣，下同），10月20日51,700元/噸，按月上漲32.56%；冷軌鋼板4月初4,300元/噸，10月20日5,300元/噸，按月上漲23.26%；錫鋼片4月初5,000元/噸，10月20日5,700元/噸，按月上漲14%。

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匯率方面，3月中旬，1美元兌7.03元人民幣，10月底約兌6.7元人民幣。該名從業者說，「現在外貿訂單接得越多越虧」，他們的純利潤率只有4%，有些產品還不到，單是匯率增加的成本已把利潤吞掉了。

姚友軍則說，從價格講，出口雪櫃「必須要漲價，不漲價的話，確實沒辦法盈利」。

責任編輯：尹航

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