【拜登政策】傅高義：拜登中國政策「硬而不亂」  殺傷力更大

▲ 【美國大選】傅高義：拜登中國政策「硬而不亂」 殺傷力更大

美國大選鬥得難分難解，最獲得終極勝利仍有變數，外界關注誰當選將如何左右中美關係大局。曾在美國政府工作、被視為中美關係研究大師的傅高義接受台媒訪問時指出，特朗普與拜登皆會強硬對中國，兩人的差別只在於「亂」與「不亂」。

現年90歲的傅高義（Ezra F. Vogel）是西方著名中國問題專家，哈佛大學亨利·福特二世社會科學榮休教授，曾任費正清東亞研究中心主任，他曾版《鄧小平時代》一書。傅高義也曾在克林頓政府擔任國家情報官，負責東亞事務。

傅高義：特朗普對中國「又硬又亂」

目前仍在等候結果的美國總統選舉，被喻為「史上最混亂的美國大選」，傅高義早前接受台灣《遠見雜誌》視訊專訪時表示，兩名總統候選人對中國都強硬，分別只在於政策是混亂、抑或是有序。他形容：

特朗普倘若當選，會繼續強硬對抗中國，「又硬又亂」；但相信拜登若入主白宮，會有智慧去修補中美關係，「會硬不會亂」，這對世界局勢有穩定作用。

值得注意是，《華爾街日報》亦曾評論，中美關係已發生質變，無論誰入主白宮，都可能延續對中國的強硬路線。尤其美國社會瀰漫一股反華情緒，迫使雙方陣營都對中國做出不少批判。

美國前亞太助卿、現任拜登（Joe Biden）團隊高級顧問坎貝爾（Kurt Campbell）就曾表示，「民主黨內普遍承認，特朗普對中國掠奪性行為的評斷，大致準確」。這意味即使拜登當選，民主黨仍會延續對抗中國策略。

【美國大選】中國對選舉三緘其口 其實早有兩手準備

【美國大選】勝負仍未知 中方促下任美國總統與中方相向而行

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

傅高義同時提醒，由於特朗普之前的紀錄太差，若他落選，不知道會做出什麼樣的舉動，「全球要慎防11月3日到明年1月20日，美國總統交接的權力空窗期，這將是一段非常危險的時刻」。

外界有評論指，儘管特朗普對對中國咄咄逼人，但國家主席習近平或許還是比較希望他連任，理由是他不懂中國、人緣也不好，難以凝聚各國盟友支持圍堵中國，因此有利中國。

相較之下，拜登領導下的美國，較能獲盟友支持、創造多邊合作，制定與中國長期周旋的戰略，成為一股新興的制衡國力量。

拜登領導多邊合作 共同圍堵中國

傅高義對此研判，特朗普確實不太懂得與中國相處，也不重視中美關係；從美國歷來的對中國戰略觀察，拜登是比較了解中國的人，也能改善中美僵局。

回顧奧巴馬（Barack Obama）執政後期，美國對中國採取兩大圍堵政策：一是透過「跨太平洋經濟伙伴協定（TPP）」，對中國形成經濟圍堵圈；二是「亞太再平衡戰略」，美國重返亞洲，聯合南亞國家對中國進行圍堵的地緣政治戰略。

時任副總統的拜登即以外交事務見長，也曾多次訪問中國，對中國國情有深入研究。

「迄今拜登身邊仍有許多通曉中國事務的人脈、專家，這些都將成為未來調和美中關係的助力」，傅高義說。

【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能

【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危

中美芯片戰沒有最醜陋只有更醜陋 不因美國大選改變

【美國大選】中國想不想拜登當選？華爾街顧問這樣評估

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁