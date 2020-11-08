【拜登當選】由鴿轉鷹 拜登中國政策言論逐句睇

▲ 【美國大選 拜登親中？】由鴿轉鷹 拜登中國政策言論逐句睇

美國大選點票有新進展，拜登拿下賓夕法尼亞州後，已獲270張選舉人票，意味勝出2020年美國總統選舉。拜登入主白宮後，將要接手處理的美國最大外交問題，無疑是如何處理中美關係和應對中國崛起。中美關係近年急轉直下，拜登對中國的態度亦明顯由原本的相對溫和變得鷹派。拜登在競選期間，就貿易、科技、人權、地緣政治等多個議題上都表示要嚴肅應對中國。

整體來說，相比特朗普傾向主動打壓中國，拜登相對更重視重振美國實力，並會在更大程度上秉承美國價值觀，團結盟友孤立中國。

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關稅

特朗普大打中美貿易戰，並不理會關稅實質是由美國進口商而非中國支付的事實，向數千億美元中國貨加徵關稅，拜登5月則有這樣的講法：

「我會在有需要的時候動用關稅，但我和特朗普的分別在於，我有策略，我有計劃，用關稅來致勝，而非假裝強硬。」

（I will use tariffs when they are needed, but the difference between me and Trump is that I will have a strategy -- a plan -- to use those tariffs to win, not just to fake toughness.）

拜登撤不撤中國關稅？幕僚說了這個詞

對於如何處理中美現存關稅，拜登競選團隊表示，拜登如果當選，會與美國盟友商量如何在貿易問題上應對中國，再決定關稅政策，以集體槓桿強化對中國的籌碼。

外界預期，拜登上任的話，短期內難以簡單地撤銷針對中國關稅，因為現有關稅對華府而言畢竟是收入來源。拜登有較大機會只選擇一些需要支持的產業領域降低貨品關稅。

拜登對中國態度 恐如中美關係插水

科技戰

拜登對華為電訊設備、社交媒體TikTok等中國科網產品的冒起，懷疑態度與特朗普相似。拜登9月表示：

「天知道中國會用在美國拿到的資訊幹甚麼。所以我做了總統之後，會非常深入的處理這個問題，我會請數碼專家提意見，給我制訂最好的解決辦法。」

（God only knows what they're doing with information they're picking up off of here. So as president, I will go into it very deeply I'll get the cyber-experts in with me to give me what is the best solution to deal with it.）

拜登壓中國手段不同特朗普 對華有辣有唔辣

拜登年初也曾表示支持在美國禁用華為5G設備，但他至今未有表明對特朗普政府「清潔網絡」計劃（Clean Network）的態度。拜登表示，會與盟國研究統一應對網絡間諜、數據安全和人工智能監管的計劃。

至於拜登會否聽取美國芯片產業意見，放鬆對華為、中芯國際的技術出口限制，仍有待觀望。

中美芯片戰沒有最醜陋 不因美國大選改變

人權

特朗普政府雖然亦以人權為由向中國出手，但其人權紀錄亦往往受到盟友咎病，削弱美國國際號召能力。拜登8月時指出：

「我會將價值重新放到美國外交政策的中心，這包括如何看待美中關係。」

（I will put values back at the center of our foreign policy, including how we approach the U.S.-China relationship.）

拜登聲言上任後會「完全執行」「香港人權與民主法案」，並與西藏達賴喇嘛會面。拜登又表示會召開「民主國家峰會」，研究如何遏制威權主義，並要求科企承諾確保數據不被國家濫用。

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責任編輯：連兆鋒