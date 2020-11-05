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【華為禁令】傳華為大手囤貨 間接令iPhone 12芯片緊缺

經濟脈搏 13:16 2020/11/05

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iPhone 12傳出電源管理芯片短缺，未知會否影響市場供應

華為據報在美國禁令生效前，大量囤積足夠未來一段時間使用芯片，以支撐手機業務的營運。彭博社報道，蘋果iPhone生產線傳出面臨電源管理芯片（Power Management IC）的短缺困境，或難以滿足年底假期旺季的需求，受到疫情干擾供應鏈、華為大量囤貨導致市面上晶片供給吃緊，是主要原因。

報道引述消息人士指，iPhone 12具備額外的照相功能、並支援5G行動通訊技術，讓電源管理芯片顯得格外重要。目前不清楚這項供應瓶頸，對iPhone的產量會產生多大限制，而供應商應該會優先滿足蘋果及iPhone 12所需，但估計這些供應干擾，在未來2個季度仍會持續延燒。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）上月底在財報電話會議上，曾提到iPhone、iPad、Apple Watch等面臨供應吃緊問題：「iPhone目前確實供給吃緊，由於公司仍在初步擴產、這種現象並不令人意外。至於吃緊狀況會延續多久，實在難以評估。我們尚未接受iPhone 12‌ mini或Pro Max訂單，等這些產品上架後、須再看情況如何。目前蘋果主要是Macintosh、iPad以及部分Apple Watch有供給吃緊現象。」

電源管理芯片常用在以電池作為電源的裝置上，產品存在於幾乎所有的電子產品和設備中。目前一部4G智能手機需要約1到2顆這類片，而5G能手機的需求量會增至10顆；其他相機、面板、充電等應用產品，也對這種電源管理IC需求愈來愈大。

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責任編輯：陳建錫

 

 

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