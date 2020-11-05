管控内地網絡知識平台 網信辦要求發向上向善訊息

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國家網信辦宣布，將針對知乎、豆瓣等網路知識問答平台，發動新一階段的專項整治，要求各平台嚴格落實「先審後發」，且鼓勵生產及傳播「積極健康、向上向善」的訊息。
國家網信辦認為，中國國內一些網絡知識問答平台，存在利用知識包裝及傳播歷史虛無主義、淫穢色情、封建迷信、惡意營銷、黑灰產（黑色灰色產業）等違法違規訊息的問題。
事實上，除上述問題外，諸如「知乎」等大型知識問答平台上，也有不少在政治上有意無意為官方「帶風向」的現象，其中包括一些鼓動民族主義情緒、刺激兩岸關係的「反美」、「仇台」言論；同時也會出現一些網友藉由提問，夾帶官方封鎖的敏感訊息。
國家網信辦透過微信公眾號表示，「知識社區問答」網絡平台在內容安全管理、功能運行規則等方面存在不少問題，行業無序發展風險仍然較大，並存在著上述問題，「社會各界反映強烈」。
為此，國家網信辦曾於9月底指導北京、上海、廣東、浙江等4個省市網信辦，部署開展集中專項整治，要求包括知乎、豆瓣、知識星球、微博問答、悟空問答、得到在內的20家重點平台展開自查自糾。目前累計清理出各類違法違規訊息38.4萬餘條，處置違法違規帳號8400餘個。
但國家網信辦認為，雖然「亂象得到初步遏制」，一些平台仍存在內部運行規則不健全，用戶帳號管理、內容分發、「公眾舉報」等機制不完善等問題，行業整體規範管理水平極需進一步提高，因此須進行新一階段專項整治。
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責任編輯：游昊雲
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