  • 25°C
香港時間 : 20201105日 (四) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

管控内地網絡知識平台 網信辦要求發向上向善訊息

經濟脈搏 13:39 2020/11/05

分享：

國家網信辦宣布，將針對知乎、豆瓣等網路知識問答平台，發動新一階段的專項整治，要求各平台嚴格落實「先審後發」，且鼓勵生產及傳播「積極健康、向上向善」的訊息。

國家網信辦認為，中國國內一些網絡知識問答平台，存在利用知識包裝及傳播歷史虛無主義、淫穢色情、封建迷信、惡意營銷、黑灰產（黑色灰色產業）等違法違規訊息的問題。

事實上，除上述問題外，諸如「知乎」等大型知識問答平台上，也有不少在政治上有意無意為官方「帶風向」的現象，其中包括一些鼓動民族主義情緒、刺激兩岸關係的「反美」、「仇台」言論；同時也會出現一些網友藉由提問，夾帶官方封鎖的敏感訊息。

管控内地網絡知識平台 官方要求發向上向善訊息

華為小米等8款手機瀏覽器 列國家網信辦首批整治名單

內地首季關閉816個網站 網易、新浪報道疫情涉違規被約談

國家網信辦透過微信公眾號表示，「知識社區問答」網絡平台在內容安全管理、功能運行規則等方面存在不少問題，行業無序發展風險仍然較大，並存在著上述問題，「社會各界反映強烈」。

為此，國家網信辦曾於9月底指導北京、上海、廣東、浙江等4個省市網信辦，部署開展集中專項整治，要求包括知乎、豆瓣、知識星球、微博問答、悟空問答、得到在內的20家重點平台展開自查自糾。目前累計清理出各類違法違規訊息38.4萬餘條，處置違法違規帳號8400餘個。

但國家網信辦認為，雖然「亂象得到初步遏制」，一些平台仍存在內部運行規則不健全，用戶帳號管理、內容分發、「公眾舉報」等機制不完善等問題，行業整體規範管理水平極需進一步提高，因此須進行新一階段專項整治。

内地「清朗」行動關逾6千違法網站 微博抖音遭點名

微博新規：用戶發布評論須先關注博主7天以上

新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周

【網絡監管】今日頭條被約談 因出現侮辱革命英烈信息

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
2020/06/10
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
内地「清朗」行動關逾6千違法網站 微博抖音遭點名
2020/09/14
内地「清朗」行動關逾6千違法網站 微博抖音遭點名
微博新規：用戶發布評論須先關注博主7天以上
2020/06/13
微博新規：用戶發布評論須先關注博主7天以上
華為小米等8款手機瀏覽器 列國家網信辦首批整治名單
2020/10/27
華為小米等8款手機瀏覽器 列國家網信辦首批整治名單
政治 經濟 兩岸關係 香港 中國 北京 上海

下一篇文章

【華為禁令】傳華為大手囤貨 間接令iPhone 12芯片緊缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）
華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）
習近平說金融工作要管住人 黨媒舊話新刊有玄機？
習近平說金融工作要管住人 黨媒舊話新刊有玄機？
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）