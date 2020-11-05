BLACKPINK被指違規接觸大熊貓幼崽 網民怒：養不好就接回來（有片）

南韓女團BLACKPINK在內地收穫大批粉絲，她們參演的綜藝節目也備受關注。不過，近日網民爆料稱，BLACKPINK違規接觸了只有3個月大的大熊貓寶寶，有機會造成大熊貓染病。此事引發熱議。微博網民說，「知道什麼叫『借』嗎？就是它不屬於你！你要健健康康的還回來！」「養不好就接回來」。

據新浪娛樂，BLACKPINK的團綜中，成員戴上口罩、手套並身著防護衣，但臉上帶著妝容抱了剛出生100天的大熊貓幼崽，她們將熊貓幼崽抱入懷中，每個人都很想撫摸大熊貓幼崽，有成員還伸出手指戳大熊貓幼崽的手掌。

然而有網友指出，中國幾年前就禁止商業性近距離接觸圈養大熊貓、大熊貓飼養員不能帶妝、養其他寵物的人也不能近距離接觸大熊貓。

此事引發微博網民熱議。不少人矛頭對準節目組，「熊貓負責方和節目組有很大責任！」「韓國藝人不止一回出這種事了 節目組的無知震驚了我」「藝人有責任，但不是主要責任，如果她們知道不能夠直接接觸熊貓一定不會這麼做，該負責任的應該是飼養員以及相關所有的工作人員！」。也有人直接批評BLACKPINK，認為她們「要作秀也應該看看常識」。

更多人怒稱，如果做不到好好愛護，就應該把大熊貓還回中國。

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責任編輯：尹航

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