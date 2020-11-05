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美國大選後台海局勢怎發展？ 台灣學者：「準戰爭」未結束

國情動向 14:43 2020/11/05

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美國總統大選結果未明，外界關注選後美台與兩岸局勢走向。台灣的陸委會前副主委、文化大學社科院院長趙建民指出，大選之後台海「準戰爭」狀態還沒有結束，需觀察大陸會不會「懲罰」台灣。另一學者趙春山則認為，只要守「法理台獨」及「挾洋自重」的底線就不會有事。

台灣的總統府今日表示，無論美國大選結果為何，台灣都尊重，並持續爭取美國跨黨派的支持，又否認已擬2套劇本因應大選結果。行政院長蘇貞昌則稱，美國大選後政經局勢波動，各部要守住經濟成果。

台灣傳媒報道，兩岸圓桌論壇協會今日舉辦「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」，趙建民指出，這次美國大選主要是「兩個美國」競爭，一個是單邊主義，其他國家都是棋子；一個是多邊主義，謀求與其他國家聯手。

審慎觀察北京會否「懲罰」台灣 

他指出，如果特朗普連任，「台灣立即的危機是甚麼時候被犧牲？」若拜登當選也未必對台灣就好，因為他在選舉中沒有惡意批評北京，也沒有親台。

他認為，台灣陷入戰略迷惘，以為聯美，但其實是「倚美制中」。而從歷史經驗看，每次美國大選後大陸對台都會有所動作，本屆選舉因素安定後，北京會否「懲罰」台灣，還要審慎觀察。

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台海安全方面，淡江大學中國大陸研究所教授趙春山認為，只要蔡英文總統任內守住「法理台獨」及「挾洋自重」的底線，估計「不會有事」。至於兩岸關係後續如何互動，他說「不統不獨的時代過去了」，兩岸需要尋求「下台階」的方法，雙方都有談的意識，包含貿易談判及避險，都是要談的內容。

至於兩岸若開戰美國是否會派兵馳援？前國民黨立委張顯耀直言，美國的北約盟友都不敢相信歐洲開戰美國會派兵介入，何況是台灣？台灣的未來不該放在美國手裡，應自己掌握兩岸關係。

特朗普拜登遏華不同方法 台避免介入中美衝突

趙春山稱，不論特朗普或拜登當選，雙方對華策略僅會方法上不同，但嚇阻中國崛起的本質不變。他建議，無論誰當選，台灣日後都要避免介入中美衝突，並在中美合作的時機尋求好處。

趙建民也指出，台灣有兩個議題需要留意，若拜登當選，料美國要求台灣增加國防預算、買美國軍售的政策不會改變，台灣能否「花得起這個錢」；還有美中競合關係，產業鏈重新洗牌，壓迫台灣選邊，要如何自處。

中山大學政治研究所教授廖達琪的看法是，若特朗普當選，對台灣是「短多長空」，陸續對台軍售，出清武器存貨，長期不見得會維護台灣利益；若拜登勝出對台灣是「短空長多」，他打多邊主義牌，美國將重新加入WHO等國際組織，而傳統民主黨與大陸友好機率是比較高的，但長期的可能性是比較多。

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責任編輯：林佩怡

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