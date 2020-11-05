華為控告合作夥伴搶註「HiAI」商標 一審判敗訴

華為因為遲了46天註冊，與合作夥伴進行了一場持續數年的商標爭奪戰。北京知識產權法院首次公布該案一審判決書，華為因核心芯片上的移動計算架構「HiAI」被合作夥伴搶先註冊，在申請商標無效而未獲同意後，入稟法院起訴國家知識產權局，因證據不足被判敗訴。

內媒報道，「HiAI」是華為面向智能終端的AI能力開放平台，作為曾在麒麟970晶片上創新設計的移動計算架構，該系統目前已升級到HiAI 3.0，有超過4000家合作夥伴加入，日活用戶接近1億。但中國商標網信息顯示，「HiAI」作為第9類商品商標，目前仍由亮風台（上海）信息科技有限公司擁有。

2017年11月10日，華為通過代理機構向國家知識產權局商標局申請註冊「HiA」，至翌年7月被駁回，原因是亮風台在2017年9月25日已提出申請。 華為 向知識產權局申訴， 認為亮風台違反《商標法》第32條，以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響力的商標。亮風台則認為，Hi與Ai並非臆造詞彙，同業者共同想到的可能性極高，不應因原告的龐大體量及市場影響力而受到特別優待，否則難免有違市場自由競爭。 知識產權局今年4月裁定亮風台勝訴。

華為6月再向北京知識產權法院提起行政訴訟，但知產法院認為，在亮風台申請商標之前，華為確實在移動計算架構商品上進行了在先使用，但不足以證明訴爭商標申請註冊日之前，華為在3D眼鏡、頭戴式虛擬現實裝置、便攜式多媒體播放器這3類商品中也使用了，所以判決維持國家知識產權局的裁定。

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責任編輯：陳建錫