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【進博會】商務部公布這些數據 稱中國是跨國投資「避風港」

經濟脈搏 16:07 2020/11/05

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商務部外資司今日在第三屆進博會上公布中國實際使用外資（FDI）等情況，並提到面對疫情衝擊，中國成為全球跨國投資的「穩定器」和「避風港」。今年上半年全球跨國直接投資總量按年降49%，中國上半年僅下降4%。

商務部外資司司長宗長青表示，如無特殊情況，預計四季度外商投資仍將延續當前穩中向好態勢。

今年首9個月 外資使用「雙轉正」

《中國外資統計公報2020》顯示，2019年中國實際使用外資金額1,412.3億美元，再創歷史新高，比上年增長2.1%，規模居全球第2位。

統計公報顯示，截至2019年12月，中國累計設立外商投資企業達100.2萬家，累計實際使用外資金額達2.29萬億美元。

今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情巨大衝擊，中國成為全球跨國投資的「穩定器」和「避風港」。聯合國貿發會議最新報告稱，今年上半年全球跨國直接投資總量按年下降49%，其中美國、新加坡、越南、印度分別下降61%、28%、16%和33%，中國上半年僅下降4%。

宗長青介紹，由於今年以來中國包括穩外資在內的各項政策措施有力有效，1至9月中國實際使用外資1032.6億美元，按年增長2.5%（折7188.1億元人民幣，增長5.2%），首次實現美元、人民幣兩項累計指標「雙轉正」，呈現出逆勢增長格局。

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宗長青說，今年以來穩外資的實踐再次證明，中國超大規模市場對外資的吸引力沒有改變，產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭優勢沒有改變，外商長期在華投資經營的預期和信心沒有改變。如無特殊情況，預計四季度仍將延續當前穩中向好態勢，有望實現全年穩外資工作目標和「十三五」圓滿收關。

宗長青還透露，「十四五」時期中國將持續擴大對外開放；將賦予自貿試驗區更大改革開放自主權。

責任編輯：尹航

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