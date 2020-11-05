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黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉

經濟脈搏 16:34 2020/11/05

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黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉

螞蟻集團被暫緩上市，外界普遍認為與監管環境變化有關。在敏感時刻，前重慶市長黃奇帆早前公開談及阿里小額貸款的槓桿問題，有媒體形容這是螞蟻事件的前奏；正本清源，黃奇帆在今年稍早前出版的新著作中，亦談及過此事，但事實是：馬雲當年在重慶開展小額貸款業務時，在官方規範、企業守規之下，其實已妥善解決風險問題。

螞蟻集團上市被叫停，銀保監與人民銀行等部門起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》被指是重要因素之一；而螞蟻作為中國最大的線上消費信貸、和小微經營者信貸平台（「花唄」及「借唄」），受到的影響是最為直接的。

黃奇帆今年6月在上海高金金融研究院舉辦的線上會議中，談金融科技發展路徑時，提及馬雲在重慶開展小額貸款業務的經歷。有境外媒體將此事與螞蟻事件聯繫起來。

【螞蟻上市】一文看懂螞蟻「花唄」是什麼？為何風靡內地？

【螞蟻上市】馬雲連續3年成福布斯中國首富　10位螞蟻股東上榜（附排名表）

但實情又是如何？目前任中國國際經濟交流中心副理事長的黃奇帆，今年8月出版的新書《結構性改革：中國經濟的問題與對策》中，其實也有提及此事。根據描述，馬雲旗下在重慶開展的小貸業務，雖一度涉及風險問題，但當時並無違規，且事情最終獲解決。

馬雲2013年找上黃奇帆  欲在渝開展網絡小貸

黃奇帆在書中提到，馬雲2013年某日親自到時任重慶副市長黃奇帆的辦公室，稱想成立一個網上小額貸款公司，但當時浙江省此類公司在民間貸款中壞賬很多，正在清理整頓，網絡貸款商牌照批不下來。黃奇帆對馬雲說，互聯網貸款公司只要不做P2P（peer-to-peer，個人對個人）業務，而是利用互聯網產業鏈的場景，獲取企業信用資訊，以自有資本金和規範的融資資金對客戶提供小額貸款，重慶市就能批准。

黃奇帆當時更具體向馬雲提出四條要求：

  • 其一，互聯網小貸公司穿透力強，往往輻射全國，必須有較大的資本金，資本金來源必須是母公司集團注入網貸公司的資本，不跟網民存在關係。
  • 其二，任何融資機構、貸款公司都會放大槓桿，放大槓桿不能通過高息攬儲向網民借貸，必須從合法機構獲得，包括銀行貸款，到銀行間市場發中票，證券市場發ABS（資產證券化）債券。
  • 其三，錢是貸給客戶鏈，貸給淘寶、支付寶業務鏈上有場景使用的客戶，而不是向毫無關聯的網民放貸。
  • 第四，充份利用互聯網公司大數據智能挖掘分析的基本條件，控制貸款風險。在整個發展過程中，業務可輻射到全國，但總部註冊在重慶，其他城市不再設立子公司。

後來，馬雲按照上述要求，在重慶成功註冊阿里小貸。隨後，騰訊、百度等中國前10大互聯網企業的小貸公司也相繼在重慶註冊。目前中國互聯網小貸（不包括P2P）貸款餘額有1萬多億元（人民幣．下同），重慶註冊的這一批公司形成的餘額近5000億元，約佔全國互聯網小貸餘額總量的50%。

【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團認購資金怎麼辦？ 一文看清券商銀行退款安排（不斷更新！）

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意

2017年9月、10月，由於業務發展過快，資本金沒有及時跟上，阿里小貸遭遇金融資管整頓，花唄、借唄的資本金貸款槓桿比達到了近百倍，因而被叫停。

當時已不是重慶市長的黃奇帆指出，據他了解，阿里小貸已遵守了上述四條要求，亦與重慶的金融監管要求、國家銀監會的監管要求基本吻合；問題其實出在資產證券化（ABS）發行上，由於證監會沒有規定ABS貸款資產循環次數，阿里小貸用30多億元資本金、經多次循環後，發放了3000多億元網上小貸，形成上百倍的高槓桿。

「潑髒水的時候  把小孩也潑掉」

但黃奇帆當時注意到，如因阿里小貸的高槓桿而一刀切停擺，會對企業發展造成嚴重衝擊；而且證交所當時對ABS的循環次數作規管，因此企業也不算違規。

習近平說金融工作要管住人  黨媒舊話新刊有玄機？

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黃奇帆當時基於此，作出3條建議：

一是網貸公司的ABS不應無限循環，可以約定周轉次數不超過4次，以解決原來合理的老規矩上、遇到的互聯網合融新問題。

二是貸款資本金放大2.3倍不變，兩個環節疊加槓桿比在10倍左右，30億資本金也就能放300多億元貸款。

三是螞蟻金服在重慶的貸款公司資本金，分3年從30多億元增加到300億元。至2018年底，螞蟻金服的花唄及借唄兩個小額貸款公司的資本金，已注入充實到300多億元。

黃奇帆在書中提到，這是皆大歡喜的結局，監管部門健全了體制機制，解決了高槓桿風險，重慶地區也增加了數百億元金融企業的資本金，螞蟻金融貸款公司得以恢復運轉。他形容，有些事情在發展過程中出了問題，也不要用一刀切的方式去處理，不要「潑髒水的時候，把小孩也潑掉」。

責任編輯：鄧國強

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