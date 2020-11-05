【進博會】中美角力下 這些美企仍紛紛參加進博會

第三屆中國國際進口博覽會昨日揭幕，美國、歐洲及日本企業紛紛參加。在中美對立升級下，美國仍有19間間展商參展，較去年上升。分析指出，中國經濟在新冠肺炎疫情中率先復甦，企業都要抓住中國市場的需求。

11月5至10日，第三屆進博會在線上線下同時舉行，全球180多個國家、​​地區和國際組織的3800多間行業企業參加。

據進博會官網，這次美國有198間展商參會，展出商品1376件，展商數排在日本和香港之後，位列第三，而展出商品數位列第一。日媒報道，美國企業除了通用汽車（GM）和微軟之外，今年耐吉（Nike）也首次參展。高通連續第三年參加。上屆進博會，美國企業參展數量為192間。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、經濟學院教授王孝松指出，在中美貿易戰持續升級下，眾多美國展商到中國參展，表明進博會對美國企業有強大吸引力，特朗普政府的單邊主義行徑不符中美人民根本利益，美國企業的行動已經體現出全球化大勢不可逆，多邊主義仍然是全世界的共識。

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中國經濟復甦 各國抓緊需求

日本經濟新聞報道，除了美國，日本和歐洲企業都紛紛參加進博會。日本企業方面，除了豐田和松下等企業之外，營運「優衣庫（Uniqlo）」的迅銷集團今年將首次參展。報道指出，中美矛盾激化，但中國經濟在世界經濟體中率先復甦，為抓住中國需求，歐美日企業送來秋波。

國家主席習近平昨日在進博會開幕式上稱，中國在確保防疫安全前提下如期舉辦這一全球貿易盛會，體現中國同世界分享市場機遇、推動世界經濟復甦的真誠願望。

他強調，中國提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。他預計，中國未來10年累計商品進口有望超過22萬億美元，中國將堅定不移全面擴大開放。

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責任編輯：林佩怡

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