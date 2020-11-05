▲ 【美國大選】特朗普倘選輸咩都做得出？中美陷最危兩月

美國大選仍未有最終點票結果，儘管拜登入主白宮似乎只差一步之遙，但爭取連任的特朗普卻聲言要就郵寄選票問題訴諸法律。面對選後或爆政治亂局，研究中美關係的大師傅高義警告，特朗普一旦敗選，不知道會做出甚麼樣的舉動，目前至明年1月20日是中美關係高危期。

美國大選鬥得難分難解，外關緊盯特朗普或拜登誰入主白宮後，中美關係會起什麼新變化。

傅高義接受台灣《遠見雜誌》視訊專訪時表示，兩名總統候選人對中國都強硬，分別只在於政策是混亂或亂。

傅高義：特朗普對中國「又硬又亂」

他形容，「特朗普倘若當選，會繼續強硬對抗中國，『又硬又亂」』；但相信拜登若入主白宮，會有智慧去修補中美關係，『會硬不會亂』，這對世界局勢有穩定作用」。

對於中美關係在大選後的短期走向，傅高義特別提醒，由於特朗普之前的紀錄太差，若他落選，不知道會做出甚麼樣的舉動；他並強調，

全球要慎防11月3日到明年1月20日，美國總統交接的權力空窗期，這將是一段非常危險的時刻。

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至於大選後的美國與台灣關係，傅高義提醒蔡英文總統「對中國大陸要非常小心」。

他強調，特朗普政府雖頻對台灣釋出善意，但選後，無論誰當美國總統，還是會以自己國家、即美國利益為前提，重新調整美台關係。

傅高義叫蔡英文 勿只聽美國一方聲音

傅高義強調，蔡英文不要只聽信美國單方面的聲音，得同時聆聽大陸釋放的所有信息，仔細解讀其中意涵，帶領台灣走往正確的方向。

傅高義又把釣魚島問題，與台灣問題作比較。他研判，中國領導人雖然心繫釣魚島問題，但抱持較彈性的態度，傾向交給「下一代、再下一代」去處理，50年內應該不會有定論。

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但對於台灣主權，中國領導人的立場始終堅定，也不見得有耐心，並非「下一代，再下一代」的推延邏輯，因此台灣必須謹慎因應。

現年90歲的傅高義（Ezra F. Vogel）是西方著名中國問題專家，哈佛大學亨利·福特二世社會科學榮休教授，曾任費正清東亞研究中心主任，他曾版《鄧小平時代》一書。傅高義也曾在克林頓政府擔任國家情報官，負責東亞事務。

傅高義此前接受《環球時報》記者視頻連線採訪時，亦表達對台海問題的擔心。他表示，「很不幸，中美兩國有發生武裝衝突的可能性......台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。為避免這樣的重大危險，我們必須加強美中領導人間的理解」。

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責任編輯：鄧國強

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