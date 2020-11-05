海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標

內地山寨、商標侵權問題不斷，連鎖火鍋店海底撈早前告「河底撈」商標侵權敗訴後，兩天申請200多個商標，包括「池底撈」、「渠底撈」及「三每底手勞」等。

「紅星新聞」報道，據天眼查顯示，四川海底撈餐飲股份有限公司僅10月28日這一天，就新增177條商標信息，包括「池底撈」、「撈底海」、「粵底撈」、「渠底撈」、「清底撈」、「上海底撈」、「深海底撈」、「海底撿」、「三每底手勞」等。

此前一天，海底撈還圍繞「嗨」字申請86個商標，包括「小嗨妹妹」、「乖小嗨」、「小嗨家」等。兩日共新增263條商標信息，狀態均為「商標申請中」。

業界認為，海底撈此舉是與其早前狀告「河底撈」商標侵權敗訴有關，海底撈意識到商標保護的重要性，開始建立自己的商標保護矩陣。

今年8月12日，長沙市天心區人民法院一審駁回原告海底撈的訴訟請求，認為河底撈並未侵犯海底撈的商標權。法院認為，「河底撈」標識與「海底撈」商標雖然都有「底撈」二字，文字整體字形卻有一定差異；讀音方面，「河」與「海」無任何相似性；「河底撈」餐館店鋪牌匾與「海底撈」火鍋店鋪牌匾在構圖、顏色等方面沒有相似性。「海底撈」旗下店鋪全是川菜系列火鍋，「河底撈」經營的是典型湘菜等。

除了海底撈，內地不少知名品牌也擴大自己的商標保護範圍，爭取把相近商標一網打盡，例如相近的商標諧音、顏色、數字甚至親屬關係。

報道指出，阿里巴巴註冊了阿里媽媽、阿里爺爺、阿里奶奶、阿里哥哥；老乾媽註冊了老乾爹、 老姨媽、老千媽；大白兔註冊了巨大白兔、巨白兔、金兔；小米註冊了藍米、黑米、紫米；星巴克註冊了星爸爸、新巴克、星星巴。

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責任編輯：林佩怡

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