市場押注拜登勝選 在岸人幣勁升逾700點子 創28個月新高

美國大選點票工作仍在進行，民主黨拜登贏面上升，內地股匯齊升，在岸人民幣勁升逾700點子，重上6.64關，與離岸價齊創28個月高。滬指全日高開高走，收市升1.3%，連升4日。

在岸人民幣兌美元率（CNY）今早高開後持續強勢，高見6.6268，收市報6.640，較上一交易日升738點，創自2018年7月10日以來近28個月新高。

離岸價（CNH）更曾升穿6.62，高見6.6158，截至下午6時11分，離岸價報6.6181。

人民幣中間價今報6.6895，較上日跌124點子或0.19%，終止連升4日。

後續市場料反覆 人幣保持較高彈性

交易員稱，美國民主黨候選人拜登幾乎鎖定勝局，全球風險偏好回升壓低美元和美債孳息率，人民幣外滙和A股都獲得資金青睞，表現強勁；不過由於特朗普訴諸法律，後續市場料反覆，人民幣也會保持較高彈性。

另有交易員認為，隨着大選因素逐漸明確，市場也將重新審視基本面，因為疫情仍在肆虐，無論誰當選總統都需要更大規模的刺激法案，聯儲局將保持支持性貨幣政策的立場，美元也會承壓，人民幣從基本面和內外部環境看，中期都看好。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，由於不同的總統人選很可能決定未來幾年中美貿易戰的關鍵變化，上日美國大選選情變化直接導致離岸人民幣劇烈波動，而拜登領先也有利於人民幣多頭，估計人民幣將向6.5靠攏。

國泰君安宏觀團隊研報指出，美國大選已接近尾聲，大選造成的不確定性因素也將逐步消除，市場風險下行，利好風險資產。對華強硬依舊是拜登的基調，只是在對華強硬的方式上與特朗普有所區別，而對中國來說最大的利好是更多的發展時間和相對確定的外部環境。

滬深兩市成交額升逾18%

A股方面，滬深股市今日高開高走，滬指在接近最高位收市，全日升1.3%報3320.13點，連升4個交易日，創近半個月新高，科技股隨美股納指上升，深成指漲1.7%。

市場交投活躍，兩市成交額合計升逾18%至8598億元（人民幣，下同）。外資全日通過陸股通淨流入109.97億元，創10月12日以來最高的流入規模，且連續第四日錄淨流入。

責任編輯：蒯宇澄

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