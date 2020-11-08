【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞

▲ 【美國大選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說了這個詞

美國大選點票有突破進展，拜登拿下賓夕法尼亞州後，已獲270張選舉人票，意味勝出2020年美國總統選舉。外界開始聚焦日後的拜登中國政策，包括他會否採取措施緩和中美貿易磨擦、甚至結束中美關稅戰。他的高級幕僚日前曾對此回應，說如果拜登當選總統，將立即與主要盟國商量，再決定未來針對中國的關稅政策，以便運用「集體槓桿力量（Collective leverage）」，強化對抗中國的手段。

拜登（Joe Biden）的兩名幕僚日前接受路透社訪問時說，拜登的出發點是不要重蹈現任總統特朗普的覆轍。

特朗普就任後，打著「美國優先」的旗號，對歐洲與加拿大商品祭出關稅，引發美國主要盟國的不滿。

拜登幕僚提新詞：集體槓桿力量（Collective leverage）

曾在美國前總統奧巴馬政府時期擔任高級外交政策顧問的普萊斯考特（Jeffrey Prescott）說，「特朗普政府的敗筆就是單打獨鬥，讓中國趁機找到突破口」。

受訪的兩名顧問都不願說明，如果拜登當選，是否傾向解除特朗普在中美貿易戰時，對中國實施的高額關稅措施。

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普萊斯考特說，「在我們實際看到（從特朗普手上）接手的結果前，拜登不會過早讓自己囿於任何立場。不過，與盟國商議將是重要的一部分」。

拜登幕僚已表明，拜登想先與美國盟國磋談，而不是像特朗普一樣，在貿易上採取單邊行動。

願與歐洲及加拿大合作 解決貿易問題

曾在奧巴馬政府時期擔任白宮與國防部顧問的麥肯伊（Brian McKeon）說，「我們可以從不要對歐洲與加拿大祭出關稅、而是與他們合作解決貿易問題開始」。

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普萊斯考特說，「為了找出可對中國運用集體槓桿力量的領域」，有必要在選後立即與盟國商議。但他也指出，特朗普曾經疏遠、羞辱這些盟國，而這削弱了美國對抗中國的力量。

此前不少分析指出，特朗普與拜登的對中國貿易政策大不同。其中，特朗普維持美國優先立場，支持懲罰性關稅，對國際貿易組織不信任。相反，拜登否定懲罰性關稅，將聯合盟國一同對中國施壓，支持重返國際貿易組織。

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責任編輯：鄧國強

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