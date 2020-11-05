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【中澳緊張】澳洲一華人社團領袖被控 為《反外國干涉法》首例

國情動向 20:16 2020/11/05

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中澳關係緊張之際，澳洲傳媒報道，墨爾本65歲男子、大洋洲越南柬埔寨老撾華人團體聯合會主席楊怡生（Duong Di Sanh，又名Sunny Duong），被控違反《反外國干預法》，成為首位被控違反該法的人士。

楊怡生據報在墨爾本東南區的亞裔華人社區相當有名，他所在的團體，被指與中國在海外施加影響力的工作有關。他被控以準備實施外國干涉罪，一旦罪成最高可判囚10年。目前他已獲准保釋，明年3月將再出庭。

楊怡生是墨爾本澳華歷史博物館的副主席，也是大洋洲越南柬埔寨老撾華人團體聯合會主席。綜合澳洲傳媒報道，這個大洋洲聯合會與中國統戰部門有關聯，而該華人博物館近年已被同情中共的澳洲華人接管。而楊怡生被指與中國和平統一促進委員會有聯繫，後者隸屬中共中央統戰部。

楊怡生

澳洲警方表示，在起訴楊怡生之前，澳洲安全情報組織（ASIO）和澳洲聯邦警察局（AFP）領導的打擊外國干預工作組，已調查了1年。

這是澳洲《反外國干預法》2018年生效以來首案，澳洲聯邦警察局副專員Ian McCartney說，外國干涉違反澳洲的國家利益，觸犯民主的核心，「這是腐敗和欺騙性的，超越了政府進行的常規外交影響」。他稱，工作組採取了預防措施，在早期階段破壞了楊怡生的行動。

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責任編輯：林佩怡

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